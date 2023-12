Tony Romo pode ter acabado de revelar o maior segredo de Taylor Swift e Travis Kelce

CO locutor da BS, Tony Romo, aparentemente cometeu um deslize freudiano no domingo, quando se referiu a Taylor Swift como esposa de Travis Kelce antes de rapidamente se corrigir para dizer namorada. O ex-quarterback do Dallas Cowboys pode ter acabado de revelar seu maior segredo.

Romo, 43, chamou Swift de “esposa de Kelce” quando a transmissão a mostrou comemorando uma incrível recepção do tight end do Kansas City Chiefs para uma primeira derrota contra o Buffalo Bills no Arrowhead Stadium na semana 14 da temporada de 2023 da NFL.

Kelce, 34, está se preparando para pedir Swift em casamento em seu aniversário em menos de uma semana, então os fãs acreditam que o comentário de Romo confirma a história.

Swift, 33, revelou recentemente que ela e Kelce estavam namorando secretamente por um tempo antes de tornar isso público. O comentário de Romo fez os Swifties se perguntarem se já havia um casamento secreto.

Travis Kelce prepara festa surpresa para Taylor Swift

Kelce está preparando uma festa surpresa para Swift, que completa 34 anos na quarta-feira, 13 de dezembro.

O evento íntimo incluirá apenas alguns de seus amigos mais próximos e Swift está supostamente pronta para dizer sim ao vestido,

Swift mostrou seu apoio a Kelce participando de mais de alguns jogos nesta temporada e ele fez o mesmo durante a semana de despedida dos Chiefs.