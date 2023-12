Tori Spelling conversa com o homem misterioso durante as compras de fim de ano de última hora

Ortografia de Tori pode ter encontrado um novo amor no Natal – porque ela estava saindo com um garanhão misterioso durante as compras de última hora… e ele parece ser legal com o filho dela também.

A estrela de ‘90210’ estava em um shopping nos arredores de Los Angeles na sexta-feira e estava namorando com sua filha adolescente, Estelaque ela divide com seu ex-marido Reitor McDermott. Os dois tinham companhia aqui… algum cara de meia-idade que fazia parte do bando.



Ele foi visto conversando com Tori e Stella dentro do prédio, especialmente TS… olhando profundamente nos olhos dela. Eventualmente, ele saiu com eles também – e foi embora com Tori como passageiro.

Nenhuma palavra sobre quem é esse cara, ou qual pode ser seu relacionamento com Tori – não há sinal de PDA aqui ou algo assim, então pode ser apenas um amigo ou talvez até um parente. Ainda assim, considerando tudo que está acontecendo com ela atualmente… é interessante ver uma cara nova na mistura.

Lembre-se, Tori falou recentemente sobre experimentando seu primeiro “Natal de mãe solteira”… isso após sua separação de Dean no início deste ano. Agora, ela não está tão sozinha, ao que parece.

O fato de Stella estar com eles nesse passeio também fala de uma familiaridade que pode explicar alguma coisa – ou seja, esse cara pode não ser um parceiro romântico… porque você imaginaria que Mamãe Ursa não traria um cara novo como isso sem que alguma base seja lançada primeiro.