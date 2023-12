Torneio de temporada da NBA: quais times jogarão as semifinais?

Tele Torneio da temporada da NBA está esquentando à medida que as semifinais se aproximam em Las Vegas. O Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers ambos garantiram vitórias na terça-feira, estabelecendo um confronto emocionante nas semifinais. O Bucks enfrentará o Pacers de Indianaenquanto o Lakers enfrentará o Pelicanos de Nova Orleans.

As semifinais contarão para o recorde de cada equipe na temporada regular, mas a final não. No entanto, cada jogador e treinador das quatro equipes finais tem $ 100 mil garantidos cada, com potencial de ganhar $ 500 mil se vencerem o torneio.

Falando no Lakers, eles tiveram uma vitória emocionante sobre o Sol Fênixestá em seu último jogo. Lebron James e Kevin Durant deu um show, com os dois jogadores marcando 31 pontos. No entanto, o jogo terminou em polêmica, já que o Suns parecia ter conseguido um roubo vital, mas teve a posse negada devido a um tempo limite pedido por James. Esta decisão acabou levando o Lakers a manter a posse de bola e vencer o jogo.

Bucks venceu claramente os Knicks

Por outro lado, o Milwaukee Bucks teve uma de suas melhores noites ofensivas da temporada ao derrotar o Knicks de Nova York 146-122. Giannis Antetokounmpo liderou com 35 pontos, e a equipe acertou impressionantes 23 de 38 além da linha de 3 pontos. O Bucks marcou o maior número de pontos da temporada e somou pelo menos 37 pontos em cada um dos três primeiros quartos.

Apesar do desempenho impressionante de Julius Randle pelos Knicks, marcando 41 pontos e acertando 9 de 9 perfeitos em campo no primeiro tempo, o Bucks assumiu o controle no terceiro quarto e conquistou uma vitória de 24 pontos.

Em entrevista à ESPN Antetokounmpo expressou seu entusiasmo pela próxima semifinal contra o Marcapassos. “Vai ser um jogo difícil”, disse ele. “Mas estamos prontos para isso. Temos jogado bem como equipe e vamos dar tudo de nós”.

Enquanto isso, os Pacers guardam Malcolm Brogdon está confiante na capacidade de sua equipe para competir contra o Bucks. “Sabemos do que somos capazes”, disse ele. “Só temos que executar nosso plano de jogo e jogar nosso melhor basquete.”

Quanto ao Lakers, eles estarão muito ocupados contra um talentoso Pelicanos equipe liderada por Zion Williamson. “Sabemos que será um jogo difícil”, disse o atacante do Lakers, Anthony Davis. “Mas estamos prontos para o desafio. Estamos ansiosos para competir e esperamos sair com uma vitória.”