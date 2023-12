Trágico ataque de tubarão nas Bahamas tira a vida de mulher que praticava remo em Boston

EUNum incidente devastador na segunda-feira, uma mulher de Boston na casa dos 40 anos, vindo de Massachusetts, foi vítima de um ataque fatal de tubarão enquanto praticava paddle boarding nas Bahamas. A mulher não identificada estava com um parente do sexo masculino perto de um resort no oeste de New Providence quando o tubarão atacou.

Apesar dos esforços imediatos de resgate de um salva-vidas, a mulher sucumbiu tragicamente aos ferimentos no local.

Os detalhes específicos das espécies de tubarões responsáveis ​​pelo ataque permanecem desconhecidos. Isto marca o terceiro ataque fatal de tubarão nas Bahamas em menos de um ano e meio, enfatizando a frequência alarmante de tais incidentes na região.

Este infeliz acontecimento segue-se ao desaparecimento de uma mulher alemã de 47 anos durante uma excursão de mergulho no West End, Grand Bahama, em 21 de novembro, onde encontrou um tubarão.

A elevada frequência de incidentes relacionados com tubarões nas Bahamas sublinha a necessidade urgente de aumentar as medidas de segurança e de sensibilização nas águas da região.