Trailer de GTA 6: vazamentos e tudo o que sabemos até agora sobre o tão aguardado jogo

Ta tão aguardada última edição de Grande roubo de automóveis, GTA 6revelará seu reboque em 6 de dezembro às 9h ET.

Os fãs estão esperando por mais detalhes sobre o trailer conforme o lançamento se aproxima, e o horário de lançamento do trailer já foi confirmado.

Isso significa que em breve poderemos ver imagens reais do jogo sobre o que acontece no cenário do novo jogo.

Data de lançamento do GTA 6

Atualmente, jogos Rockstar ainda não anunciou uma data de lançamento para GTA 6.

No entanto, houve rumores de que o jogo poderia ser lançado em 2024 ou 2025, e os fãs estão aguardando ansiosamente o lançamento.

As imagens de jogo vazadas mostram que GTA 6 será um tradicional jogo Grand Theft Autocom jogadores capazes de dirigir, atirar e explorar um grande mundo aberto.

A filmagem também sugere que o jogo terá alguns novos recursos, como a capacidade de nadar e use um gancho.

Configuração do GTA 6

Há rumores de que a última edição do jogo se passa em uma versão moderna de Vice City, o equivalente fictício de Miami.

Este seria um retorno a Vice City pela primeira vez desde Grand Theft Auto: Histórias de Vice City foi lançado em 2006.

Ambientado em 1986, Vice City mergulha os jogadores em um mundo de luzes neon, ternos em tons pastéis e excessos exagerados, capturando a essência do estilo e da cultura icônicos da década.

Os diversos bairros da cidade, que vão desde a glamourosa orla marítima até os corajosos distritos industriais, oferecem um playground rico e variado para os jogadores explorarem.

Personagens de GTA 6

As imagens de jogo vazadas sugerem que GTA 6 terá dois protagonistas: um homem chamado Jasão e uma mulher chamada Lúcia.

Esta seria a primeira vez no Grand Theft Auto série que uma mulher tem sido uma protagonista jogável, que recebeu uma recepção mista.

No passado, a atitude do jogo em relação às mulheres foi criticada, mas este envolvimento levantou questões.