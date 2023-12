Transferência do Colorado supostamente expõe armas e drogas enquanto conversa com o técnico Deion Sanders

Fvermes Pumas de Houston atacante defensivo Chidozie Nwankwo comprometido com o Búfalos do Colorado na semana passada, e conversei com o treinador principal Deion Sanders no Instagram ao vivo. Os fãs notaram uma possível arma e drogas na casa do jovem durante a ligação.

Nwankwo é apenas uma pequena parte Treinador PrincipalA reformulação do time nesta offseason, depois de uma temporada de 4-8 que viu a linha defensiva lutar muito, mas ninguém é indispensável.

Transferência do Colorado envergonha Deion Sanders com erro ao estilo de Ja Morant no IG ao vivoParker Johnson

É possível que Nwankwo tenha licença para possuir uma peça, ou que seja falsa, um isqueiro, etc., mas o alegado saco de marijuana também pode prejudicar o seu stock.

Nwankwo não é desleixado, então é possível que eles o perdoem, mas se NBA estrela Eu Morant teve problemas por um motivo semelhante, então é difícil não esperar uma investigação.

Quem é Chidozie Nwankwo?

O atacante defensivo é um recruta de três estrelas que começou sua carreira no Houston em 2020 e jogou quatro temporadas lá, registrando 94 tackles.

Nwankwo tem quatro sacks na carreira e saiu de Escola Secundária Foster em Richmond, Texas.

Ele ganhou vários prêmios, incluindo o prêmio de Jogador Mais Valioso defensivo em seu primeiro ano. Nwankwo poderia até chegar ao NFL um dia.