Travis Kelce conquista mais fãs de Taylor Swift após um vídeo viral seminu

Chefes de Kansas City estrela Travis Kelce gerou um frenesi nas redes sociais quando um vídeo antigo ressurgiu, mostrando-o apenas com uma toalha durante um dia de spa.

Originalmente de uma postagem da ESPN no YouTube de 2017, o clipe circulou no X e obteve mais de 1,2 milhão de visualizações. No vídeo, Kelce, de 34 anos, que mantém um relacionamento com Taylor Swiftentra confiante em uma sala, flexionando os bíceps e interagindo com o cinegrafista.

Chiefs WR explica como Taylor Swift mudou seu relacionamento com Patrick Mahomes e Travis Kelce

Os fãs tinham muito a dizer sobre o clipe quente, especialmente considerando KelceO romance de alto nível com Rápido.

“TaylorDESCULPE, JURO QUE NUNCA TERIA PENSAMENTOS INDEVIDOS SOBRE TRAVIS MAS ESTA FOTO É MAIS DO QUE EU. ELE É TÃO QUENTE QUE NÃO POSSO – *morre*”, escreveu um fã.

Outro acrescentou: “Taylor Entendo.”

Passar férias juntos

De acordo com uma fonte, Kelce e Rápido planejam passar o Natal e o Ano Novo juntos em Kansas City, onde o tight end está funcionando.

“Ela com certeza estará nos jogos”, disse uma fonte ao Page Six.

É provável que aproveitem as férias em Kelcea casa de US$ 6 milhões, comprada em outubro. Rápido tem sido uma presença constante em Kelcejogos, e o casal foi recentemente flagrado compartilhando PDA no bar de Natal Miracle on Main Street em Kansas City durante o Chefes‘ Festa de Natal.