Travis Kelce defende Taylor Swift contra vaias dos fãs dos Patriots

Travis Kelce veio em defesa de sua namorada, Taylor Swiftdepois que ela foi vaiada por alguns Patriotas da Nova Inglaterra fãs durante um Chefes jogo no Gillette Stadium. A estrela do futebol expressou sua admiração por Swift no podcast “New Heights”, dizendo: “Você não vê uma base inteira de fãs do time da casa enlouquecer por alguém vestindo as cores opostas”. Ele enfatizou o quão incrível Swift é e como a multidão enlouqueceu quando ela apareceu na tela.

Kelce também reconheceu que houve reações mistas à presença de Swift no jogo, mas notou que ela aceitou isso com calma. Ele mencionou: “Pode ter havido alguns Brads e Chads que estavam vaiando. Mas na maioria das vezes, todo mundo estava gritando por ela”. Ele também elogiou os Patriots por mostrarem Swift na tela e gritou para o pai dela, Scott Swiftque estava com o uniforme completo do Chiefs e parecia estar se divertindo.

Taylor Swift chega em grande estilo para o jogo de Travis Kelce Chiefs contra PatriotsParker Johnson

Taylor Swift ela mesma abordou a situação, expressando sua indiferença em relação à reação. Ela mencionou em uma entrevista: “Estou lá apenas para apoiar Travis. Não tenho consciência se estou sendo mostrado demais e irritando alguns pais, Brads e Chads.” Apesar da reação negativa de alguns fãs, ela continuou focada em apoiar Kelce no jogo.

Após o incidente, Swifties, como são conhecidos os fãs de Taylor, saiu em sua defesa nas redes sociais. Enquanto alguns torcedores criticaram as vaias como falta de decência, outros reconheceram que eram simplesmente resultado de rivalidade esportiva. Os fãs de Swift mostraram seu apoio inabalável a ela, destacando a injustiça da situação.

O relacionamento deles tem sido o assunto da cidade na NFL

A demonstração pública de apoio mútuo do casal tem sido um tema de interesse tanto para os fãs quanto para a mídia. Taylor Swift é frequentemente visto em Travis Kelcejogos de futebol, e Kelce expressou abertamente sua admiração por ela, chamando-a de “incrível” durante seu podcast. O relacionamento deles atraiu atenção não apenas por suas conquistas individuais, mas também pelo apoio inabalável um ao outro em suas respectivas carreiras.

Apesar das reações negativas de alguns fãs, o foco de Taylor Swift continua em apoiar o namorado e não deixar que os inimigos a afetem. As demonstrações públicas de apoio e admiração do casal continuam a chamar a atenção dos fãs e da mídia.