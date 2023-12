Travis Kelce é flagrado com um enorme ‘chupão’ no pescoço… Taylor Swift foi a responsável?

Efãs de olhos arregalados podem ter acabado de expor um atrevido Travis Kelce segredo. Durante o último jogo dos Chiefs contra o Patriotas da Nova Inglaterra, alguns espectadores particularmente atentos avistaram uma marca no pescoço do jogador… que, como muitos apontaram, parecia suspeitamente com um chupão.

A marca, que também poderia ter sido causada por um golpe durante o jogo, gerou muitas especulações por parte dos torcedores, que estavam esmagadoramente convencidos de que se tratava de um golpe. mordida de amor causada por seu parceiro Swift.

Travis Kelce parece ter um chupão gigante no pescoço… foi Taylor Swift?

Alguns até sugeriram que A decisão de Kelce de usar um suéter de gola alta no jogo foi uma clara revelação. “É por isso que ele está usando gola alta”, disse um deles. “Ele usava gola alta”, afirmou outro. “Eu vi ao vivo e sabia que era um chupão”, confirmou um fã.

Taylor esteve presente na vitória do Chiefs contra o New England Patriots e torceu por seu parceiro durante todo o jogo. Ela estava mais uma vez sentada ao lado Brittany Mahomese os dois desfrutaram de muitas fatias de bolo para o atraso do cantor comemorações de aniversário.