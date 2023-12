Travis Kelce explica o motivo pelo qual passou a bola para Kadarius Toney em jogada sinalizada

eupassagens eternas no NFL durante uma jogada ativa não são comuns, especialmente quando o passe não vem do quarterback. Patrick Mahomes ficou furioso depois que os árbitros sinalizaram a mesma jogada devido a uma violação e não permitiram que o touchdown contasse. Aquele que deu um passe lateral para Kadarius Toney não era outro senão Travis Kelce. É definitivamente uma das jogadas mais malucas da história da NFL que não contou. Embora Travis ainda tenha uma memória recente de como a peça aconteceu. Tudo aconteceu tão rápido que alguém com pouca memória não teria todos os detalhes gravados na mente. Mas Travis Kelce examinou cada pequeno detalhe durante seu mais recente ‘Novas alturas‘episódio de podcast com Jason Kelce.

Kelce descreve a peça em detalhes

Isso é o que Travis disse a Jason: “Cara, foi um bang-bang. Tipo, eu peguei, virei para o campo, vi o único high safety caindo, sabia que tinha quebrado o ângulo de contenção do cara que me perseguia. Quando fiz o safety que estava vindo para tentar me atacar, quando quebrei o tornozelo, eu sabia que era dois contra um. Ele é o único cara daquele lado do campo. Eu sabia que KT estava lá pelo caminho que ele correu, o vi fora de o canto do olho em posição lateral… eu sabia que ele tinha espaço para marcar um touchdown.” Numa nota lateral, Travis Kelce mostrou apoio a Toney após a bandeira ser lançada em campo devido a um pênalti cometido por ele. Para ele, Kelce precisa sempre apoiar seus companheiros.

Ter o olhar para reconhecer o quanto ele corre rápido em direção à end zone é uma habilidade que poucos atletas no mundo possuem. Kelce reconheceu como percebeu que havia uma cobertura quebrada e que os defensores o estavam atacando. Ao mesmo tempo, reconheceu Toney correndo mais perto dele e lançou o passe sabendo que tinha todo espaço para marcar o touchdown. Foi um selvagem Chefes de Kansas City jogar.