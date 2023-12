Travis Kelce fará tudo para o aniversário de Taylor Swift: Ele vai gastar muito por ela?

Taqui já há relatos de que Travis Kelce poderia até propor Taylor Swift no aniversário dela, que é no dia 13 de dezembro. A popstar completa 34 anos e este será o primeiro aniversário que passará junto com o novo namorado. Embora sua proposta potencial ainda seja discutível porque é muito cedo e a mídia estragou tudo para ele, isso não significa Travis Kelce não vai dar tudo de si no dia especial de sua namorada. Considerando que ele tem os meios para fazer algo verdadeiramente especial, é provável que ele não hesite em gastar o que for preciso para criar a melhor experiência de aniversário na vida de Taylor Swift. Pelo menos ele tentará fazer isso, principalmente com tudo o que o novo casal passou em apenas alguns meses.

Vídeo do relacionamento de Taylor Swift e Travis Kelce mostra seus melhores momentos em 2023Parker Johnson

Os planos de aniversário de Travis Kelce para Taylor são revelados

De acordo com Glamour, Travis Kelce está planejando algo verdadeiramente especial para Taylor Swift no aniversário dela. O que ele quer é uma celebração íntima e romântica, o que provavelmente é o motivo pelo qual alguns tablóides pensam que ele poderia pedi-la em casamento. Dado o recente aumento de popularidade que ele ganhou devido à sua nova namorada, já sabemos que dinheiro nunca foi um problema. Kelce está supostamente fazendo planos com alguns dos amigos mais próximos de Taylor Swift para organizar uma festa semi-surpresa após um jantar romântico entre os dois em um restaurante exclusivo não revelado. Kelce fez de tudo para estar ao lado de Taylor Swift nos momentos mais importantes para ela durante 2023.

Além disso, Swift foi o primeiro a ter essa cortesia ao comparecer a alguns jogos do tight end do Kansas City Chiefs nesta temporada. Um relacionamento baseado na admiração e na devoção é sempre vencedor no livro de qualquer pessoa. Nos próximos seis dias, os preparativos para o aniversário de Taylor Swift serão um dos principais temas de conversa e Travis Kelce terá paparazzi com ele o tempo todo.