Travis Kelce faz pulseiras de amizade para Taylor Swift enquanto Patrick Mahomes é perseguido em uma promoção hilariante de “Nickmas”

Apelidos rapidamente se tornou um favorito dos fãs NFL tradição diferente de qualquer outra durante o temporada de férias. A edição deste ano traz ninguém menos que Patrick Mahomes, Travis Kelce e a Chefes de Kansas Cityque assumirá o Invasores de Las Vegas em 25 de dezembro.

O hype está aumentando para este ano AFC Oeste confronto, e o promoção oficial pois o jogo já está gerando bastante buzz nas redes sociais. Quantas referências você consegue identificar neste pôster de desenho animado?

As mensagens escondidas na promoção Nickmas

Claro, Travis Kelce é fácil de encontrar. Ele está sentado sozinho no canto, enfiando Pulseiras de amizade. As pulseiras caseiras são um item básico em Taylor Swift shows, e desempenhou um papel importante para Kelce conseguir seu primeiro encontro com sua agora namorada.

Então há Patrick Mahomesque está sendo perseguido pelo atacante defensivo dos Raiders Max Crosbymas essa nem é a pior parte.

Como se esta temporada não tivesse sido frustrante o suficiente para o atual MVP, os ilustradores dobraram a aposta com palhaçadas Márquez Valdés-Scantling. No pôster, ele é presenteado com manteiga, um aceno para as mãos escorregadias que ele exibiu quando caiu um touchdown potencial para a vitória do jogo contra os Eagles. Pelo menos eles pouparam Kadarius Toney.

O pôster está repleto de outras coisas natalinas “ovos de Páscoa” e muitos Tartarugas ninjas. É um jogo obrigatório para ambas as equipes no dia de Natal e um presente para torcedores de todas as idades, já que o Nickelodeon a tradição continua.