Travis Kelce irrita a todos depois de abaixar as calças para insultar os fãs dos Raiders

Travis Kelce e a Chefes de Kansas City garantiu uma vitória crucial contra o Patriotas da Nova Inglaterra na semana 15, quebrando uma seqüência de duas derrotas consecutivas e mantendo-os na busca pelo primeiro lugar nos playoffs da AFC.

No entanto, Kelce enfrentou um escrutínio fora do campo quando um vídeo de 2018 apareceu nas redes sociais, mostrando o tight end All-Pro abaixando as calças em resposta a reclamações Invasores de Las Vegas fãs.

Travis Kelce revela o que disse durante bate-papo pós-jogo com o técnico Belichcik

Apesar da origem datada do vídeo, ele despertou atenção renovada e levantou questões sobre Kelceimagem pública, especialmente porque o Chefes prepare-se para uma revanche da semana 16 contra o Invasoresum rival de divisão.

“Taylor Swift vai terminar com ele por causa disso”, escreveu um fã nas redes sociais.

Outro acrescentou: “É isso que ele faz Taylor quando ele chegar em casa.”

Comparado com o infame incidente de Moss

Alguns comentários no vídeo esclareceram que se tratava de um jogo de 2018 contra o então Oakland Raiders. Apesar do Chefes‘ domínio recente no encontro de 2023, vencendo por 31-17, Kelceas ações passadas ressurgiram e atraíram comparações com um incidente infame envolvendo Hall of Famer Randy Moss em 2004.

Musgo imitou abaixar as calças após marcar um touchdown, gerando críticas do locutor Joe Buck como um “ato repugnante”.

“Randy Moss foi suspenso por menos haha”, observou um usuário de mídia social.