Travis Kelce no gelo: Blackhawks o convidaram apesar de estragar o nome de Connor Bedard

Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce deu um grito para Blackhawks de Chicago novato Connor Bedard durante o último episódio de seu podcast “New Heights” com o irmão Jasãocentro para o Filadélfia Eagles.

Travis, 34 anos, estava nomeando seu time dos sonhos de NFL jogadores, do passado e do presente, que também seriam ótimos no NHL, presumindo que todos soubessem andar de skate. Ele então errou o nome de Bedad algumas vezes enquanto tentava elogiá-lo.

“Só sei que adoro ver aquele cara jogar hóquei”, disse Travis.

As duas vezes Super Bowl O campeão também admitiu que adoraria jogar como goleiro de um time da NHL, mesmo que seja apenas durante o treino, e os Blackhawks estão em jogo.

“Nossa casa é sua casa [Travis Kelce]”, tuitou Blackhawks. “E você pode simplesmente chamá-lo de Bedsy.”

Quem é Connor Bedard?

Bedard, de 18 anos, é pivô dos Blackhawks, usa o número “98” e lidera todos os novatos da NHL em gols e assistências combinados nesta temporada.

Coiotes do Arizona avançar Logan Cooley é o próximo na fila com poucos pontos a menos, então Bedard provavelmente vencerá o Recruta do Ano prêmio.

Bedard ganhou as manchetes recentemente devido ao drama fora do gelo envolvendo sua mãe e um ex-companheiro de equipe.

Rumores de Corey Perry tendo um relacionamento romântico com a mãe de Bedard, Melanie Bedardrecentemente circularam online.