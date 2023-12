Travis Kelce revela como passará o dia de Natal. Taylor Swift vai se juntar a ele?

Travis Kelce e o Kansas City Chiefs jogarão contra o Las Vegas Raiders no dia de Natal, enquanto seu irmão Jason Kelce e o Philadelphia Eagles enfrentarão o New York Giants no final de 25 de dezembro. Agora a questão óbvia é se Taylor Swift se juntará a Travis em seu jogo em Cidade de Kansas.

Travis Kelce e Jason Kelce tocarão no dia de Natal

O Kelcies fizeram planos para comemorar o Natal, no entanto, tiveram que fazê-lo mais tarde, após seus compromissos com a NFL terem sido cumpridos.

Travis conversou com a revista People e mencionou que ‘Meu irmão me enviou uma mensagem dizendo que vai comemorar depois’ e, embora eles tenham que mudar seus horários, Travis afirma: “Será divertido”.

A mãe dos Kelces, Donaé fã dos dois times, pois muitos já viram seu tradicional meio-gren-meio-vermelho camisa para apoiar Travis e Jason, no entanto, não foi revelado se ela viajará de Kansas City para Filadélfia para ver seus dois filhos jogarem.

Taylor Swift não confirmou se verá Travis no dia de Natal

Enquanto isso, Taylor Swift tem sido uma fã ávida dos Chiefs, apesar de ter sido fã da Filadélfia durante toda a sua vida, ela assistiu a 8 jogos da NFL e tem se dado muito bem com o público de Kansas City, incluindo Donna Kelce e Brittany Mahomes.

Taylor até trouxe seu pai, Scott Swift, para se juntar a ela e torcer enquanto o Chiefs venceram os Patriots por 27-17 e quebrando a seqüência de duas derrotas consecutivas nas mãos do Buffalo Bills 20-17 e a Green Bay Packers 27-19.

Ainda não foi revelado se Tay Tay se juntará a Travis durante seu jogo contra o Los Angeles Raiders na segunda-feira, 25 de dezembro, em Kansas City.