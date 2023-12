Travis Kelce revela que o próprio acampamento de Taylor Swift ajudou a montá-los

Travis Kelce diz que as pessoas em Taylor Swiftmundo foram aqueles que realmente os uniram em primeiro lugar – sugerindo fortemente que os membros de sua própria família ajudaram.

O tight end do Chiefs fez uma nova entrevista com WSJe há algumas novas notícias sobre seu relacionamento com a estrela pop que não sabíamos até agora – ou seja, como exatamente ele conseguiu entrar em contato com ela.



Novas Alturas com Travis e Jason Kelce

Ele já detalhou a história sobre ir ao show dela no KC ‘Eras’ em julho e tentar atire seu tiro então – apenas para de alguma forma pousá-la logo em seguida, depois que ela aparentemente percebeu suas intenções. Agora, TK está abrindo um pouco mais sobre a sequência exata de eventos.

Ele diz que, de fato, tentou abordá-la no show em questão – mas foi impedido de fazê-lo. Depois disso, ele contou a história em seu podcast e logo depois ouviu falar de alguém do mundo de Taylor.

Travis explica… “Definitivamente havia pessoas que ela conhecia e que sabiam quem eu era, no canto dela. [who said]: ‘Ei! Você sabia que ele estava vindo? Eu tinha alguém brincando de Cupido.” Depois de contar a história em seu pod, ele diz que um dia recebeu uma mensagem – que o artigo descreve desta forma … “[H]Ele olhou para o telefone e teve o maior choque de sua vida, com TK acrescentando: ‘Ela me contou exatamente o que estava acontecendo e como tive a sorte de fazer com que ela entrasse em contato.’

Não está claro quem exatamente “ela” é neste caso – seja a própria Taylor ou um terceiro – mas ele continua revelando que as pessoas da família de Tay sabiam quem ele era quando ela estava em Arrowhead para seu show neste verão, com ela priminhos tirando fotos na frente do armário dele.

Trav continua dizendo que eles tiveram seu primeiro encontro em Nova York e que já estavam conversando – então ele não estava tão nervoso. Ele também diz que foi extremamente cauteloso no início da divulgação pública porque não queria afastar Taylor … valorizando a privacidade deles.

A mãe dele também é citada neste artigo dizendo que Travis está mais feliz que ela já o viu – então sim, eles estão loucos um pelo outro. Mas, resumindo essa história fofa… parece que alguém próximo a Taylor conectou os pontos românticos em seu nome.

Agora, não está claro quem, exatamente, pode ter feito isso por ela… não sabemos bem quem estava presente em seu show no KC, ou quem pode ter ouvido/visto os comentários do podcast de Trav.

Uma coisa que sabemos é que o irmão dela, Austiné um cara do esporte – e ele estava em Jogo de segunda-feira na semana passada vestido de Papai Noel … mais tarde presenteando TK com uma cópia em VHS de “Little Giants”.