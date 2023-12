Travis Kelce se enfurece com os Chiefs com seu irmão Jason: Todo mundo só precisa fazer seu trabalho

Eas ações estão fervendo enquanto os Kansas City Chiefs sentem a pressão após sua última derrota na NFL e Travis Kelce agora convocou todo o ataque no Arrowhead Stadium para se recompor.

A derrota por 20 a 14 para o Invasores de Las Vegas no dia de Natal saiu Kelce com uma raiva que exigiu que o técnico do time o acalmasse enquanto Patrick Mahomes estava com os olhos marejados faltando 48 segundos para o final do quarto final.

Os recebedores têm enfrentado dificuldades nas últimas semanas, apesar da forma de Arroz Rasheedeixando seu quarterback estrela incapaz de encontrar jogadas para entregar pontos ao time e Kelce é garantir que as pessoas não culpem Mahomes.

“Não é apenas um cara” Travis Kelce disse a seu irmão em seu podcast New Heights. “Não sou apenas eu jogando como um cachorro. Não somos apenas nós que não conseguimos fazer o jogo correr. Não somos apenas nós que não estamos na mesma página em termos de passes.

“Todo mundo está nessa merda juntos. Todo mundo em algum momento não está sendo responsável. Cada jogada é de alguém que não está fazendo seu trabalho, e sou eu… somos todos do time.

“E seja isso a preparação, seja ter confiança e compreensão do que é a defesa em suas coberturas, suas lacunas no jogo de corrida, como estamos captando blitzes, como estamos percorrendo rotas versus certas coberturas. .”

Como eles resolvem o problema?

Desde o jogo de despedida da semana 10, o Chefes estão com 0,333 e perderam quatro jogos em seis, com suas duas vitórias vindo apenas contra o Invasores. Ironicamente, essas duas vitórias os mantiveram no topo da AFC West como o Invasores está dois jogos atrás, com sete vitórias.

Agora fora da disputa para vencer a Conferência AFC, os atuais campeões do Super Bowl enfrentam duas semanas difíceis para salvar sua forma e temporada antes de seguirem para os play-offs e Kelce pediu a todos que trabalhem juntos.

“Todo mundo só precisa fazer seu trabalho”, Kelce adicionado. “Ao longo da temporada, mostramos durante as jogadas que podemos ser um ataque poderoso se não nos machucarmos nos pênaltis, se não estivermos jogando primeiro e porra-20.

“Todas as outras tentativas ou todas as outras séries de primeiras descidas simplesmente não têm sido uma máquina bem lubrificada como fomos no passado e só precisamos colocar todos na mesma página.”