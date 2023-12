Travis Kelce se prepara para dar uma festa de aniversário inesquecível para Taylor Swift

Travis Kelce está se preparando para fazer namorada Taylor SwiftO próximo aniversário de um evento espetacular, com planos de realizar uma celebração extravagante na cidade de Nova York. O Chefes de Kansas City O tight end não está poupando despesas, determinado a criar uma experiência inesquecível para o 12 vezes vencedor do Grammy, que completará 34 anos em 13 de dezembro.

De acordo com uma fonte falando à Us Weekly, Kelce está empenhada em dar “a melhor festa possível”, sem que o dinheiro seja um obstáculo. A fonte revelou que Kelce está interessada em ter a presença de amigos próximos de Swift, garantindo que a lista de convidados esteja repleta de estrelas.

Embora os detalhes da celebração permaneçam em segredo, fontes deram a entender à Life & Style que Kelce sem dúvida tem algo especial reservado para a cantora de “Cruel Summer”. O casal tem passado bons momentos juntos desde a conclusão da 2023 Eras Tour de Swift no mês passado.

Como vai o relacionamento entre Swift e Kelce?

Notavelmente, Kelce e Swift conseguiram arranjar tempo um para o outro durante a agenda lotada da estrela da NFL. Mesmo em sua semana de folga, Kelce voou para a Argentina para apoiar Swift antes de encerrar sua turnê. A dupla também compartilhou uma celebração íntima pelo 34º aniversário de Kelce em outubro, escolhendo uma “noite tranquila” mais discreta em Kansas City, em vez de um caso extravagante.

Swift confirmou o cronograma do relacionamento em sua entrevista para Personalidade do Ano na Time, revelando que eles estavam juntos desde julho. Kelce, por sua vez, expressou sua admiração por Swift em entrevista ao WSJ em novembro. Magazine, descrevendo-a como “hilária” e um “gênio”. A superestrela da NFL admitiu aprender constantemente com Swift e apreciar sua inteligência.

À medida que aumenta a expectativa pela festa de aniversário de Swift, os fãs e a mídia aguardam ansiosamente as festividades. Com KelceCom a dedicação de fazer desta a melhor celebração possível, será uma noite inesquecível para o artista vencedor do Grammy no coração da cidade de Nova York. A Page Six entrou em contato com os representantes de Kelce para comentar, aumentando o entusiasmo e as especulações em torno deste evento de alto nível.