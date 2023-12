Travis Kelce supostamente pediu a bênção do pai de Taylor Swift: Quando ele irá propor casamento?

Ena sexta-feira, já havíamos mencionado que Taylor Swift foi flagrada com um anel enorme que pode ou não ser um anel de noivado dado a ela por Travis Kelce. No entanto, imagens mais detalhadas mostram que este anel não estava em seu dedo de noivado enquanto ela o exibia aos amigos durante as comemorações de seu 34º aniversário. Houve vários rumores sobre uma potencial proposta de casamento vinda de Travis Kelce, mas nada disso foi confirmado ainda. Em qualquer relacionamento adulto normal, as propostas de casamento geralmente surgem quando o casal está junto há pelo menos alguns anos. No entanto, há casos especiais em que ambos os lados estão convencidos de que querem passar a vida juntos para sempre.

Travis Kelce pede bênção ao pai de Taylor Swift

Talvez o detalhe mais revelador do relacionamento seja um relatório da Page Six, onde eles supostamente falaram com uma fonte próxima ao jogador do Chiefs. Segundo eles, ele já pediu sua bênção ao pai de Taylor Swift e Scott deu a ele. Na verdade, Kelce já conversou com seus amigos mais próximos sobre um possível anel para uma proposta. Nenhuma data sobre a proposta potencial foi divulgada ainda, mas parece improvável que aconteça nos dias que nos restam de 2023. Alguns dos relatórios também sugerem que este anel já pode estar no bolso de Travis Kelce e esperando o momento certo para estourar o pergunta.

Por enquanto, os representantes de Taylor Swift e Travis Kelce estão negando que tudo isso seja verdade e nem mesmo estão respondendo a nenhuma pergunta sobre isso. Todos permanecem calados, o que pode ser um sinal de que algo está acontecendo. Provavelmente foram alguns dos meses mais emocionantes para o novo casal. Uma potencial proposta de casamento definitivamente aceleraria tudo o que eles já podem ter planejado para 2024. Quando você acha que Travis Kelce poderá pedir Taylor Swift em casamento?