Travis Kelce tinha uma marca semelhante a um chupão no jogo Chiefs, fãs de Taylor Swift se alegram

Taylor Swiftos fãs estão vendo vermelho – mais do que o normal – porque Travis Kelce foi flagrado com uma grande e velha marca vermelha no pescoço que está dando um grande chupão … pelo menos para Swifties!

Apresentamos a Prova A: O tight end dos Chiefs ficou todo vermelho, no bom sentido, durante o jogo dos Chiefs contra os Patriots no fim de semana passado. Sim, alguns fãs com olhos de águia ainda estavam olhando as fotos de dezembro. 17, quando descobriram o que acham ser a marca de amor de Taylor em seu homem.

Como você pode imaginar, eles estão enlouquecendo com isso. Claro, Taylor estava nas arquibancadas do jogo Chiefs/Pats com seu pai, Scott – que geralmente é fã dos Eagles, mas vestiu algumas roupas dos Chiefs para mostrar apoio.

Agora, deixando os Swifties de lado – só por um momento, turma – e temos que dizer que a marca no pescoço de Trav pode facilmente ser um pêlo encravado ou uma cicatriz de barbear. Sim, somos o cobertor molhado.

Fosse o que fosse… a coisa do tipo chupão parecia ter desaparecido a tempo para o jogo dos Chiefs no dia de Natal contra os Raiders.