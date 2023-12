Travis Kelce toca ‘Kiss Marry Kill’ com Taylor Swift, Ariana Grande e Katy Perry… suas escolhas foram um choque

Travis Kelce relacionamento florescente com Taylor Swift conquistou os corações e mentes dos fãs da NFL em todo o mundo.

A presença de Taylor no Estádio Ponta de Flecha no início de outubro praticamente confirmaram os rumores de que o casal estava namorando e desde então eles estão cada vez mais fortes.

Travis Kelce revela se beijaria, casaria ou mataria Taylor Swift em entrevista antiga

Mas não faz muito tempo que Kelce teria rido da ideia de namorar Swift– afinal, o romance amoroso deles foi possível graças a um golpe de sorte.

Dito isto, parece que a cantora está no radar das estrelas dos Chiefs há algum tempo. Na verdade, ressurgiram imagens antigas de uma entrevista que Kelce deu durante seus primeiros anos, na qual ele interpretou ‘Beijo, Casar, Evite’ com ninguém menos que a atual namorada Taylor Swift sendo incluída no jogo.

A filmagem ganhou muita tração nas redes sociais, principalmente por causa As respostas inesperadas de Kelce.“Ariana está morta, infelizmente. Eu te amo, mas você se foi. E então Taylor Swift seria o beijo e então Katy seria a casada”, disse ele na entrevista.

Seu desejo de beijar Taylor certamente foi atendido. Talvez ele possa até acabar se casando com ela também. Quem sabe?