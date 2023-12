Travis Scott derrama sua bebida na quadra durante um jogo do Brooklyn Nets contra o New York Knicks

Rdesigner de aplicativos e streetwear Travis Scott foi fã de esportes durante toda a vida, ele nasceu em Houston, então seus times são os Astros e os Foguetes. Porém, Scott nunca perde jogos de outros times de diferentes cidades em nenhum esporte americano. Na última quarta-feira, ele visitou Nova York para um jogo entre o Redes do Brooklyn e a Knicks. Ele estava participando do jogo com algumas pessoas de sua comitiva e parceiros de negócios. Nas últimas semanas, ele se envolveu em uma briga pública com a lenda do tênis John McEnroe sobre a mudança do nome do novo tênis Mac Attack NIKE. Muitos acreditam que se trata de um golpe publicitário para aumentar a conscientização sobre o tênis em si.

Travis Scott usa seu novo modelo NIKE Jordan no jogo

Ter ingressos na quadra significa que Travis Scott não perderá nenhuma ação mais próxima e pessoal. Durante o jogo entre o Brooklyn Nets e o New York Knicks, houve um momento em que um jogador caiu bem onde Travis Scott estava sentado. Ele carregava uma lata de bebida e ela derramou no chão logo após a colisão. Mas Travis Scott não perdeu o ritmo, ele já tinha uma lata nova pronta para abrir e continuar aproveitando seu jogo. Claramente, este não é o primeiro rodeio de Travis Scott visitando a quadra de um jogo da NBA. O homem nasceu pronto para situações como esta.

Este evento provavelmente também não afetará a predileção de Travis Scott em comprar ingressos na quadra e curtir os jogos da NBA com seus amigos ou associados. Com todo o sucesso que ele tem tanto com sua música quanto com seus designs de roupas, realmente há muito pouco com que Travis Scott possa se preocupar no momento. Nenhuma notícia de seu novo lançamento de tênis da Jordan Brand foi anunciada ainda.