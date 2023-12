Trevor Lawrence, do Jaguars, perderá primeiro jogo da carreira devido a lesão no ombro

Trevor Lawrenceausência do próximo jogo contra o Carolina Panteras marca a primeira vez que ele perderá uma partida em sua carreira na NFL. O Jaguares de Jacksonville tomou a decisão de descartar seu quarterback devido a uma lesão no ombro sofrida na semana 16, resultando em sua falta ao treino durante a semana.

Em seu lugar, backup CJ Beathard está definido para fazer sua primeira partida desde a semana 17 da temporada de 2020, quando estava com o São Francisco 49ers. Lawrence demonstrou notável resiliência nesta temporada, enfrentando várias lesões, incluindo uma entorse de tornozelo na semana 13 e entrando no protocolo de concussão após a semana 15. Apesar de sua determinação em se preparar para cada jogo, este último revés o forçou a ficar de fora.

As performances recentes do quarterback enquanto jogava devido a lesão têm sido desafiadoras, com taxas de conclusão de 57,4 por cento, uma média de 6,0 jardas por tentativa, cinco touchdowns, cinco interceptações e uma classificação de passe de 71,5 nas semanas 14-16. Consequentemente, os Jaguars passaram por uma recessão, sofrendo quatro derrotas consecutivas.

Com Beathard intervindo, há esperança de uma reviravolta. Tendo substituído Lourenço em dois jogos recentes, Beathard demonstrou suas capacidades ao completar 20 dos 25 passes para 157 jardas com um passe para touchdown durante as derrotas. Refletindo sobre sua carreira, o quarterback de 30 anos alcançou um recorde de 2 a 10 com o San Francisco 49ers.

Jaguars ainda podem conquistar a AFC South

A entrada de Beathard na escalação ressalta a urgência dos Jaguars revitalizarem seu jogo de corrida, que tem enfrentado dificuldades nas últimas partidas, não conseguindo ultrapassar 90 jardas em cada uma das últimas cinco partidas. Durante a seqüência de quatro derrotas consecutivas do time, Travis Etienne teve uma média de apenas 30,8 jardas corridas por jogo.

Apesar do trecho desafiador, os Jaguars mantêm sua posição no topo da tabela AFC Sulmantendo o desempate em ambos Houston e Indianápolis. Garantir vitórias contra os Panteras e Titãs nos jogos restantes solidificaria o domínio divisional de Jacksonville pela segunda temporada consecutiva.

Diante da ausência de Lawrence e das dificuldades recentes do time, os Jaguars pretendem se reagrupar e terminar a temporada com força.