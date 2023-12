Trevor Lawrence sofre lesão brutal em MNF: diagnóstico inicial dado

J.Acksonville Jaguars QB Trevor Lawrence deixou o campo no final do 4º período com uma lesão aparentemente grave. O quarterback bateu o chão e seu capacete em frustração depois de ter seu tornozelo pisado por um atacante ofensivo Walker pequeno durante o confronto de Monday Night Football contra o Cincinnati Bengals.

Lawrence foi ajudado fora de campo por dois treinadores naquela que foi sua 46ª partida consecutiva pela equipe. Ele imediatamente foi para a sala de raios-X do estádio, com os Jags designando-o como ‘questionável para retornar’. Todo o EverBank Stadium ficou em silêncio depois de ver o quarterback da franquia deixando o campo em agonia.

Trevor Lawrence: preocupação com fratura no tornozelo

De acordo com especialistas médicos online, a infeliz lesão de Lawrence provavelmente ocorreu no tornozelo direito (mas o joelho direito também pode ser afetado).

Quando seu atacante pisou em seu tornozelo, seu joelho torceu em uma posição desconfortável quando ele caiu no gramado. A possível preocupação é uma fratura no tornozelo direito, mas no mínimo parece que o Jags QB pode estar sofrendo de uma entorse grave.

CJ Beathardescolhido na terceira rodada de 2017, deve liderar o Jacksonville Jaguars durante a ausência de Lawrence.

Coincidentemente, o tenente Walker Little, o atacante que acidentalmente pisou em Lawrence, sofreu uma lesão no tendão da coxa logo após o incidente e também foi considerado ‘questionável para retornar’.

Os Jaguars dão diagnóstico inicial de Trevor Lawrence

O diagnóstico inicial para Trevor Lawrence é uma “entorse de tornozelo”, de acordo com Tom Pelissero, membro da NFL. A atualização é um bom presságio para as esperanças de Lawrence de retornar a campo nesta temporada, pois provavelmente significa que nenhuma fratura foi detectada pela máquina de raio-x do estádio.

O quarterback fará uma ressonância magnética na terça-feira para detectar toda a extensão da lesão.

Após o jogo, o técnico de Jacksonville Douglas Pederson não revelou muitos detalhes sobre Lawrence: “Ainda não tenho nenhuma informação sobre Trevor, ainda estamos fazendo mais testes. Tínhamos jogadores posicionados. Faz parte do jogo, acontece. É lamentável. O próximo cara é tem que estar pronto para ir jogar. Não sei o quanto estou preocupado até falar com os médicos”.

Em relação a Beathard, Pederson acrescentou que a equipe tem “total confiança” em seu QB reserva no futuro.