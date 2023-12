Trevor Siemian começará como quarterback dos Jets pela primeira vez em quatro anos, com Zach Wilson afastado dos gramados

Trevor Siemian está definido para um raro começo como quarterback para o Jatos de Nova York no domingo, quase quatro anos desde sua primeira e única aparição pelo NFL franquia.

Já se passaram mais de 1.560 dias desde Siemiano iniciou pela última vez um Jatos jogo como zagueiro, tendo atuado também por outros quatro times nesse período.

A mãe de Zach WIlson compartilha atualizações sobre sua concussão

Mas uma série de lesões deixou o técnico Roberto Saleh até o esqueleto, e ele será forçado a tomar a decisão de selecionar Siemian contra o Comandantes de Washington.

Isso é porque Zach Wilson não será considerado apto para jogar no domingo devido aos protocolos de concussão regulamentados pela NFL, de acordo com Saleh. E com QB normal Aaron Rodgers ainda se recuperando de uma lesão no tendão de Aquiles, seu terceiro quarterback terá uma rara chance de impressionar.

Em vez disso, será Siemiano que se veste para jogar no MetLife Stadium naquele que será apenas o 31º início de sua carreira. Ele tem dois touchdowns em dois jogos fora do banco nesta temporada e mantém uma classificação de quarterback de 40,1.

Em sua primeira passagem pelo Jatos, Siemiano começou o jogo da Semana 2 em 2019 depois Sam Darnold foi descartado devido a doença, de acordo com o New York Post.

Mas sua breve passagem pela equipe terminou em decepção, depois que ele rompeu os ligamentos do tornozelo. Depois de deixar os Jets, ele passou um tempo com o Tennessee Titans, New Orleans Saints, Chicago Bears e Cincinnati Bengals.

Saleh enfrenta espera ansiosa por Wilson

Salé agora enfrentará uma espera nervosa para descobrir se Wilson poderá retornar para o jogo de futebol de quinta à noite contra o Cleveland Browns no dia 28 de dezembro, dado o curto prazo devido aos feriados.

“Ainda é uma possibilidade” Salé disse. “É um desafio o fato de ser um jogo de quinta-feira, então ele terá que superar alguns obstáculos no fim de semana. Veremos.”

Brett Rypienque foi trazido pelo Jatos de Seattle Seahawks elenco de treino em dezembro, será o reserva. Disputou duas partidas pelo Carneiros no início desta temporada.