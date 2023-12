Trey Hendrickson e o gesto do ano na NFL: ele reza por Trevor Lawrence!

Adepois Trevor Lawrence lesão no final do jogo no Monday Night Football, Trey Hendrickson ajoelhou-se por respeito ao status do Jaguares de Jacksonville’ O quarterback titular ainda não está claro depois de cair sobre o tornozelo.

A lesão aconteceu com seu próprio companheiro de equipe, Walker pequeno, quando ele recuou para o jogador de 24 anos. Ambos caíram no chão com Lourenço torcer o tornozelo diante do peso de Little acrescentou ainda mais um insulto literal à lesão, piorando a situação.

O áudio de Josh Allen gerou respostas exigentes de LeBron James

Lourenço inicialmente permaneceu caído com dor antes de tentar ficar de pé. Ele então percebeu que não tinha forças para fazer isso e caiu no chão, jogando o capacete na grama e socando a grama de frustração.

Hendrickson, ponta defensiva para o Cincinnati Bengalstomou nota da situação ao ver a dor Lourenço estava dentro. Ele então se ajoelhou e orou pelo Jaguares‘jogar chamador.

Os fãs adoram o gesto

Os fãs de esportes adoram espírito esportivo e os atletas que o exibem regularmente se tornam virais, como a dupla que concordou em compartilhar uma medalha de ouro olímpica, e Hendrickson a ação não foi diferente, chegando até a emocionar o profissional no X.com, antigo Twitter.

Brian Baldinger, O analista da NFL escreveu: “@Bengals Trey Hendrickson. Mostrando espírito esportivo quando o tornozelo de @Trevorlawrencee é enrolado. Ninguém quer ver ninguém se machucar neste negócio. Bravo a Trey pela preocupação.”

Um segundo acrescentou: “Trey Hendrickson é a definição de pura classe aqui. Tentei ajudar Lawrence após a lesão e imediatamente se ajoelhou em respeito ao perceber que TLaw não conseguia se levantar”.

Enquanto um terceiro comentou: “Terrível para Trevor Lawrence, mas simplesmente incrível espírito esportivo de Trey Hendrickson, que o ajudou a se levantar e depois orou por ele. Homem especial”.

E um quarto disse: “Esta oração transformou a lesão de Trevor Lawrence no final da temporada em apenas uma torção de tornozelo”.