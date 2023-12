Troféu do torneio da temporada da NBA: Quais são os novos troféus do torneio e quem os receberá?

TA peça central da final do torneio da temporada é “A Copa da NBA,” o troféu do campeonato desenhado por Tiffany & Co. em colaboração com o artista Victor Solomon.

Revelado em Julhoeste troféu dourado contém um simbolismo significativo, representando o mais alto nível de conquista no torneio.

Feito em prata esterlina, revestido com ouro vermeil de 24 quilates e cerâmica preta, e medindo impressionantes 23 polegadas, “A Copa da NBA” apresenta elementos de design intrincados que incluem oito pontas inspiradas em um anel de diamante e uma base que combina designs de Troféus do Campeonato da Conferência Leste e Oeste.

A inspiração por trás “A Copa da NBA” é multifacetado, com cada detalhe contando uma história.

Desde a base de três níveis que representa os três jogos necessários para vencer nas Rodadas Eliminatórias até os 23 polegadas de altura total que significam o ano inaugural do Torneio Durante a Temporada, cada elemento é cuidadosamente pensado.

O troféu visa capturar a essência do torneio, com 30 aberturas de rede na base representando os 30 times da NBA e 35 libras. simbolizando os três grupos de cinco equipes em cada conferência para o Group Play.

Troféu MVP do torneio da temporada da NBA

Acompanhante “A Copa da NBA” é o Troféu MVP do torneio da temporada da NBAconcedido ao jogador mais valioso do torneio.

Também desenhado por Tiffany & Co. e Victor Salomãoeste troféu reflete o design do pino do campeonato, com as cores preta e dourada combinando com sua contraparte.

A representação em tamanho, com 15 polegadas significando os times em cada conferência da NBA, e duas hastes representando os dois times no Championship Game, acrescenta um toque único ao Troféu MVP.

Medalhas e bola de cristal para toda a equipe

Embora a equipe vencedora não receba nenhum incentivo competitivo, cada jogador será recompensado com um bônus de US$ 500.000 e uma medalha desenhada por Victor Solomon.

A medalha ostenta orgulhosamente o título “Campeões do torneio da temporada da NBA” na frente, junto com o ano, enquanto as costas apresentam uma silhueta de “A Copa da NBA” entre as chaves do torneio.

As quatro bolas salientes na face da medalha representam as quatro equipes que competem nas semifinais.

Além disso, o torneio reconhece jogadores de destaque com o Equipe de todos os torneios do torneio da temporada da NBA Troféus.

Os membros da mídia votarão para selecionar os cinco jogadores mais destacados, cada um dos quais receberá um prêmio de 20 libras basquete de cristal preto com linhas douradas e um desenho de colchete.

Esses troféus, com 7,5 centímetros de altura, visam construir uma tradição em torno do evento, inspirando-se nas competições de copa do futebol.