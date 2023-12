TRS Texas Pay: Quanto aumentará o salário de professores aposentados no Texas em 2024?

Ba partir de janeiro de 2024, os beneficiários elegíveis do Sistema de aposentadoria de professores do Texas (TRS) começarão a receber um ajuste permanente de custo de vida (COLA) em seus pagamentos mensais de anuidade.

Uma emenda constitucional que permite ao TRS emitir o COLA foi aprovada em 7 de novembro.

Um comunicado disse que o TRS notificará os beneficiários elegíveis sobre o aumento em seu percentual de anuidade.

“Como sempre, a equipe do TRS está comprometida em melhorar a segurança na aposentadoria e em garantir que nossos membros recebam melhorias de benefícios aprovadas legislativamente da maneira mais eficiente possível”, disse Brian Guthrie, CEO do TRS.

O Projeto de Lei do Senado (SB) 10 e a Resolução Conjunta da Câmara (HJR) dois foram aprovados durante a 88ª Sessão Legislativa Ordinária para fornecer dois tipos de melhorias de benefícios aos beneficiários elegíveis do TRS (certos aposentados, beneficiários e beneficiários alternativos que recebem uma anuidade mensal do TRS), os detalhes do lançamento.

Foi em setembro passado que o TRS começou a emitir os primeiros auxílios e bolsas únicas.

O segundo reforço, o COLA, será aplicado aos pagamentos dos beneficiários elegíveis a partir do pagamento de janeiro de 2024 devido no último dia útil do mês.

Quanto aumentará o pagamento?

O COLA é um aumento único e permanente para anuidades e é o seguinte:

Aposentados

Aposentados de 01/09/2013 a 31/08/2020 2% COLA

Aposentados aposentados entre 01/09/2001 a 31/08/2013 4% COLA

Aposentados aposentados em ou antes de 31/08/2001 6% COLA

Beneficiários aposentados

Entre 01/09/2013 a 31/08/2020 2% COLA

Entre 01/09/2001 a 31/08/2013 4% COLA

Em ou antes de 31/08/2001 6% COLA

Beneficiários membros ativos

Óbitos de 01/09/2013 a 31/08/2020 2% COLA

Óbitos de 01/09/2001 a 31/08/2013 4% COLA

Mortes em ou antes de 31/08/2001 6% COLA

Seção 804.005 ‘Beneficiários alterados’

Seção 804.005 datas eleitorais 01/09/2013 a 31/08/2020 2% COLA

Seção 804.005 datas de eleição de 01/09/2001 a 31/08/2013 4% COLA

Eleição da Seção 804.005 em ou antes de 31/08/2001 6% COLA