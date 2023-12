Tua choca os irmãos Manning com habilidades de guitarra ao vivo na TV e adiciona uma escolha de música impressionante para começar

Tua Tagovailoa é um homem de muitos talentos. O havaiano nascido Golfinhos QB decidiu mostrar outra de suas habilidades: tocar violão. Convidado do ‘Manning Cast’ do Monday Night Football, o quarterback agraciou os espectadores com uma versão acústica de Eric Clapton Lágrimas no paraíso.

“Vamos! Vamos ver”, um animado Peyton Manning disse Tua. o Hall of Fame QB rapidamente soltou um “uau” após as primeiras notas do QB. O momento aconteceu durante uma investida ofensiva do Jacksonville Jaguars, que então levou os Manning Brothers a narrar o que estava acontecendo em uma música. “Os Bengals pularam fora de jogo”, cantaram.

Eli Manning teve um único problema com o solo de guitarra de Tua

Os irmãos aplaudiram Tua pela sua actuação, embora Eli só tivesse uma reclamação a partilhar: “Achei que tu estavas a cantar (Tua)!”. Para o qual o Golfinhos QB respondeu “é para isso que Peyton estava lá”.

Apesar de ser a primeira apresentação de violão de Tua, não é a primeira vez que ele toca um instrumento na TV. Honrando suas raízes polinésias, o jogador tocou ukelele durante a temporada de 2022 em um momento épico na TV com o ex-companheiro de equipe Ryan Fitzpatrick. Para tornar aquele momento ainda mais memorável, Fitzpatrick fez um freestyle de uma música que dizia: “Oh Tu Tu Tua, você é muito divertido. Adoro observar você quando você não corre. Você joga a bola muito longe, mais longe do que meu carro. Oh Tu Tu Tua, adoro ver você brincar aí tão feliz“.