Tua Tagovailoa está animado para enfrentar seus ídolos de infância, os Dallas Cowboys

Tele duela entre os Dallas Cowboys e a Golfinhos de Miami é um dos mais esperados no encerramento do NFL temporada. No entanto, ninguém espera isso mais do que Tua Tagovailoao quarterback dos Dolphins que anteriormente era um torcedor obstinado dos Cowboys.

O Vaqueiros jogos foram um grande evento no Tagovailoa casa de volta Praia de Ewa, Havaí, e agora, o Golfinhos O sinalizador terá a oportunidade de enfrentar os ídolos de sua adolescência.

“Os Cowboys eram meu time favorito enquanto crescia. Eles jogavam muito no horário nobre, e no Havaí, o horário nobre é por volta das 15h. Nós pensávamos, ‘Caramba, é noite lá. O sol ainda está nascendo aqui'” ele se lembra daqueles dias.

Ele também lembrou que sua família costumava ser grande Vaqueiros fãs. “Mas não mais. Todo mundo é fã dos Dolphins. E aqueles que ainda apoiam os Cowboys provavelmente não são minha família”, disse. Tagovailoa brincou com O Atlético Jon Marchotta.

Tua enfrentará seus ídolos da adolescência

A poucos dias do grande jogo, ninguém está mais feliz do que Tagovailoa. “Vai ser legal. Vai ser legal no momento, apenas poder ver a estrela. Ser capaz de ver aqueles caras em suas camisetas e tudo mais.” o quarterback reconheceu.

Recordando novamente a tradição familiar, Tuanigamanuolepola-seu nome completo-explicou, “Alguns dos caras que estão jogando, eu costumava assisti-los enquanto estava no colégio jogando futebol americano. E agora posso jogar contra alguns dos caras do time deles.”

No entanto, admitiu que terá de deixar de lado a admiração pelo Estrela Solitária equipe desde agora ele tem que estar do outro lado da bola. “Isso vai ser legal, mas no final das contas, consegui um emprego e queremos ir lá e vencê-los”. ele avisou.

Cowboys vs. Golfinhos, o que está em jogo

Ambas as equipes chegam em Estádio Hard Rock em Miami, Flórida, com recorde de 10 vitórias e quatro derrotas. O Golfinhos liderar confortavelmente o Divisão Leste da AFCenquanto o Vaqueiros estão em uma luta acirrada com o Filadélfia Eagles para o primeiro lugar no NFC Leste.

No AFCo Corvos de Baltimore é o único time que conquistou uma vaga na pós-temporada. Do resto, Miami é a primeira semente e só tem que vencer Dallas e espero que o Notas de búfalo (8-6) perdem para selar sua passagem como líder da divisão.

Por outro lado, o Vaqueiros já tem vaga garantida na próxima fase, mas tem que evitar um revés diante do Golfinhos para prevenir o Águias (10-4) de ultrapassá-los na corrida pelo título da divisão.