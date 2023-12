Turner e Pacers resistem ao desempenho de 37 pontos de Giannis para chegar à final do torneio da temporada

Tyrese Haliburton marcou 27 pontos e o Pacers de Indiana vencer o Milwaukee Bucks 128-119 na quinta-feira para avançar para o jogo do campeonato no NBAinaugural Torneio na temporada.

Na noite de sábado, o Marcapassos enfrentará o vencedor da segunda semifinal entre o Los Angeles Lakers e Pelicanos de Nova Orleans.

Miles Turner adicionou 26 pontos para os Pacers. Obi Toppin teve 14 em 6 de 8 arremessos, Isaías Jackson lascado em 11 e Bruce Brown tinha 10.

Giannis Antetokounmpo fez 37 pontos e 10 rebotes Milwaukee. Damian Lillard somou 24 pontos, Chris Middleton tinha 20 e Brooke Lopez 18.

Perdendo três após três quartos, os Pacers abriram o quarto com uma sequência de 14-8 para assumir a liderança de 105-102. torneiro, Marrom e Haliburton foi responsável por 17 pontos durante uma sequência de 21-13 no final do jogo.

Depois de marcar 146 pontos, o melhor da temporada, e acertar 23 de 38 arremessos de 3 pontos na vitória nas quartas de final sobre Nova Iorqueo Dinheiro foram 12 de 33 em 3s e 43 de 96 no geral em campo.

A seguir

Marcapassos: Jogo do título do torneio na noite de sábado em Las Vegas contra Lakers ou Pelicanos.

Dinheiro: Hospedar Chicago na noite de segunda-feira.