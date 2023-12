TV Band está CONTRATANDO novos colaboradores no mercado

A Band, uma das mais completas redes de comunicação do país e do mundo, que atua há 86 anos com o compromisso de levar informação, esporte e entretenimento a milhões de pessoas, está contratando novas pessoas no presente momento. Sendo assim, veja quais são as opções disponíveis:

ANALISTA DE MERCHANDISING SR | ATENDIMENTO E CRIAÇÃO – São Paulo – SP;

ANALISTA DE MIDIAS DIGITAIS JR | DADOS (VIBRA) – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

ANALISTA DE REMUNERAÇÃO – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

ANALISTA DE RH SR| GENERALISTA – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

ANALISTA DE SUPORTE E DESENVOLVIMENTO – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

ASSISTENTE COMERCIAL | CONTROLADORIA REDE – São Paulo – SP – Temporário;

Assistente Financeiro – Porto Alegre – RS – Efetivo;

AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PROJETO RH (PCD) – São Paulo – SP – Efetivo;

AUXILIAR DE SUPORTE | SUPORTE TÉCNICO TI – São Paulo – SP – Efetivo;

BANCO DE TALENTOS – São Paulo – SP – Banco de talentos;

DESENVOLVEDOR DE SOFTWARE SR – Trabalho Remoto – Efetivo;

DESENVOLVEDOR REACT SR – Trabalho Remoto – Efetivo;

ESPECIALISTA EM TELECOMUNICAÇÕES | PROJETOS E SEGURANÇA – São Paulo – SP – Efetivo;

FIGURINISTA PL – São Paulo – SP – Efetivo;

PRODUTOR (A) DE MERCHANDISING I | MERCHANDISING – São Paulo – SP – Temporário.

Mais sobre a Band

Contando mais sobre a Band, é válido destacar que trata-se de um grupo de comunicação que, desde 1937, faz parte do dia a dia de milhões de brasileiros. É uma das mais completas redes de comunicação do país e do mundo, atuando em diversas plataformas com marcas próprias e parceiras.

Em relação a números, a Band está presentes nas mais diversas plataformas: TV aberta, TV por assinatura, rádios, jornal, Out of Home e internet – com marcas próprias e parceiras. Com a TV aberta marcamos presença em todas as regiões do país! São mais de 62 milhões de domicílios e mais de 3.562 municípios alcançados. Um total de 45 emissoras em rede, sendo 19 emissoras próprias.

Por fim, na TV por assinatura, são mais de 27 milhões de assinantes em todo o Brasil, sem falar das rádios, que somam 11 marcas e 310 emissoras, conquistamos mais de 143 milhões de ouvintes.

O que é preciso para se candidatar?

Como você já pôde visualizar as vagas da Band, você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (horário, salário, localização e etc) com calma e se candidatar.



