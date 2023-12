Tyga e Blac Chyna finalmente resolvem a amarga disputa pela custódia do filho King Cairo

Fontes com conhecimento direto do acordo dizem-nos que ambos os pais chegaram a um acordo surpreendentemente amigável… eles terão a guarda conjunta legal e física, e ambos terão o direito de tomar decisões sobre a saúde e a educação do menino de 11 anos. e bem-estar geral.

Quando se trata de paternidade, fomos informados de que Chyna receberá King todo fim de semana, de sexta a segunda-feira, e Tyga o receberá no resto do tempo.

Além do mais… o tribunal ordenou que nenhum dos pais pudesse falar mal do outro perto de King, e eles se inscreveriam em um programa para monitorar a comunicação sobre a co-parentalidade.

TMZ divulgou a história … sob custódia, Chyna alegou que ela havia recorrido a vendendo seus pertences pessoais – incluindo roupas, bolsas e sapatos – para se manter à tona, ganhando cerca de US$ 178 mil no processo. No entanto, ela alegou que a ajuda financeira com a venda dos produtos seria apenas temporária e que ela precisava do dinheiro de Tyga.