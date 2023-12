Tyler Glasnow revela quanta influência Shohei Ohtani já tem no Los Angeles Dodgers

Tele Los Angeles Dodgers estão tendo uma entressafra com a qual os fãs sempre sonharam. Primeiro veio o Grande Kahuna, pousando Shohei Ohtani em um colossal Contrato de 10 anos e US$ 700 milhões.

A diretoria acompanhou a assinatura duas vezes do AL MVP por realizando uma negociação para Tyler Glasnowque realmente encontrou seu ritmo de arremesso em 2023, após um início fantástico em 2021 e um 2022 encurtado por lesões. Logo após a troca, Glasnow assinou um extensão de contrato de cinco anos no valor de US$ 136,5 milhões.

Shohei Ohtani veste camisa e boné dos Dodgers pela primeira vez, uma nova era começaTwitter

Shohei Ohtani ajudou os Dodgers a conseguir Tyler Glasnow

O arremessador destro falou no início desta semana sobre a decisão de renovar com o time e revelou que Ohtani teve muito a ver com isso.

Definitivamente acrescentou muitos pontos para eu ir para os Dodgers. Foi incrível. Ele apenas disse que quer que eu entre para o time e espera fazer alguns home runs para mim e se juntar a mim na equipe de arremessadores no ano seguinte. Eu só quero entender seu cérebro e saber o que ele aprendeu. Ele parece um cara muito legal e provavelmente um dos melhores jogadores de beisebol que já existiu. Eu quero estar em campo com aquele cara.

Os companheiros de equipe sempre se elogiam, mas Glasnow e Ohtani nunca estiveram no mesmo banco e Glasnow já está delirando com a superestrela bidirecional. Ele mostra o respeito Glasnow e muitos outros jogadores da MLB apoiaram Ohtani.

O Rotação dos Dodgers em 2025 – assim que Ohtani estiver totalmente recuperado da cirurgia no cotovelo – poderia ser algo assim.

Shohei Ohtani

Tyler Glasnow

Dustin maio

Tony Gonsolin

Bobby Miller

Enquanto isso, em 2024, Ohtani lançará bombas e fornecerá apoio de corrida para Glasnow junto com Apostas Mookie, Freddie Freeman, Will Smith, Max Muncy e outros.