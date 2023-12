Tyreek Hill brinca que estava com ciúmes da história de bromance de Patrick Mahomes-Travis Kelce

Monte Tyreek riu da sugestão de que ele é uma “peça secundária” em Patrick Mahomes e Travis Kelce amizade, brincando que sentia “ciúme” e “magoado” por seu papel.

O Golfinhos de Miami O wide receiver aceitou a comparação de brincadeira, mas deixou claro que nunca foi o elo furtivo de ninguém, sempre sendo o homem principal ao longo de sua carreira acadêmica e profissional no futebol.

“Pat tinha (Travis) Kelce e eu estava com ciúmes”, Colina disse ao podcast “RG3 and the Ones”. “Eu estava machucado. Patríciovocê nunca me convidou para sua casa como fez Kelceé por isso que estamos aqui onde estamos agora.

“Eu nunca fui namorada de ninguém antes. Sempre, durante toda a minha vida.” Colina disse. “Ensino médio, ensino médio – todas as garotas principais dos quarterbacks.

“Eu vou para KC [Kansas City], agora sou a garota secundária. Eu fico tipo, ‘O que está acontecendo com isso?’ Quero ir ao Capital Grille. Quero ir à casa do Eddie V. Você está me levando ao churrasco do Joe? Não quero churrasco. Quero ir aos restaurantes chiques.”

A pergunta foi feita ao jogador de 29 anos como parte de seu papel e conexão com o Golfinhos‘quarterback titular, Tua Tagovailoa e se Mahomes senti falta dele mais do que Colina sente falta do Chefes de Kansas City QB1, MVP e bicampeão do Super Bowl.

Com quem os Dolphins jogarão a seguir?

Colina está atualmente a caminho de quebrar o recorde de jardas recebidas em uma única temporada em 2023, à medida que sua temporada de sucesso continua.

O WR segue para a semana 13 da temporada da NFL em busca de melhorar o Golfinhos O recorde da AFC East é de 9-3 na temporada, já que atualmente lidera o Notas de búfalo por dois jogos.

O Golfinhos estão a caminho do Comandantes de Washington em 3 de dezembro, com o jogo marcado para começar às 13h ET no estádio FedExField.