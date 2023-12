Tyrese Haliburton discute ‘chip em seu ombro’… e pede mudanças no formato do torneio da temporada

Pacers de Indiana estrela Tyrese Haliburton levou sua equipe às semifinais da primeira partida Torneio da temporada da NBAonde ele assumirá Giannis Antetokounmpo e a Milwaukee Bucks na quinta-feira por uma vaga na final no sábado.

Haliburton e seus companheiros treinaram quarta-feira em Las Vegas, onde serão realizadas as semifinais e a final. Ele posou com o Copa da NBA e falou à mídia sobre seu caminho para o estrelato e se o formato do torneio de temporada deveria ser alterado para 2024.

Haliburton ignora a superstição – ele tocou na Copa da NBA!

Quando atletas de elite estão lutando para ganhar um troféu ou algum tipo de medalha de prata, geralmente é considerado azar tocar na taça ou no troféu do campeonato antes de ser oficialmente concedido. Mas não diga isso para Haliburtonque posou e tocou o Copa da NBA durante a sessão de treinos de quarta-feira aberta à mídia.

Haliburton posa com a Copa da NBA.

O caminho de Haliburton até este ponto tem sido marcado por dúvidas – e por pessoas que duvidam. Um cliente em potencial de três estrelas pouco recrutado em WisconsinHaliburton trabalhou em uma escolha de loteria enquanto jogava em Universidade Estadual de Iowa. Mas a equipe que o convocou – o Reis de Sacramento – trocou-o menos de duas temporadas completas em sua carreira.

Agora, ele encontrou um lar em Índiaonde assinou uma extensão máxima de contrato em julho que o manterá com o Marcapassos até 2028.

Haliburton está “curioso” para saber se o formato do torneio mudará

Haliburton na quarta-feira admitiu que teve problemas para dormir após a vitória de segunda-feira sobre o celtas de Boston – uma das maiores noites da história do Marcapassos franquia, pois conquistou um lugar no Torneio na temporada semifinais.

“Ter um gostinho de tocar em rede nacional é legal”, disse Haliburton. “Você quer continuar fazendo isso e precisa vencer para fazer isso.”

O armador do Pacers está fazendo o possível para virar a página da vitória Bostonsabendo que repleto de estrelas Milwaukee vai querer vingança pela derrota por 126-124 para Indiana mês passado.

“Quanto melhor jogarmos, mais amor receberemos”, disse Haliburton. “Temos que encarar isso com calma e entender que, em certo sentido, isso pode ser um veneno ao mesmo tempo.”

Quando questionado se deseja que sejam feitas alterações no torneio de temporada para sua segunda rodada em 2024/25, Haliburton disse que quer “evitar a confusão do desempate” que confundiu os fãs e incomodou alguns jogadores.

“Estou curioso para ver o que muda no próximo ano”, disse Haliburton. “Talvez jogar mais algumas partidas, talvez fora do seu grupo ou em outra conferência, jogar mais partidas para ter cenários diferentes com desempates e fazer com que faça um pouco mais de sentido.”