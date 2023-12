Tyron Woodley desafia Jake Paul para uma luta de MMA!

Reproduzir conteúdo de vídeo



Essa é a pergunta que muitos fãs estão fazendo depois que The Problem Child foi despachado André Agosto com um uppercut cruel menos de 3 minutos de luta de boxe na sexta-feira em Orlando.

TMZ Esportes passos Tyron Woodleyque estava atrás do microfone para a discussão de Paul com August na semana passada, que o YouTuber que virou estrela dos esportes de combate deveria desafiar em seguida.

“Acho que se você vai lutar com qualquer um no MMA, você luta comigo no MMA. Fui eu quem fez os números com você. Fui eu quem fez os milhões e milhões de visualizações na coletiva de imprensa. Sou aquele que foi campeão 5x. Fui eu quem aceitou a luta com duas semanas de antecedência”, disse Woodley.

A lenda do UFC continuou… “Fiquei fazendo Cobra Kai por 14 horas seguidas. Treinei às 3 da manhã e salvei aquele cartão. para a base. Então falar em lutar com alguém no MMA fora de mim é desrespeito.

Tyron acrescentou … “Se você realmente quer provar que pode fazer isso no meu mundo, lute contra o cara número um daquele mundo.”

Claro, Paul, de 26 anos assinado com PFL no início deste ano, e ele não se intimidou com a vontade de lutar MMA.

Jake e Tyron lutaram duas vezes anteriormente… mas em um ringue de boxe.

A primeira luta em agosto de 2021 foi para os juízes… e Paul venceu por decisão dividida. Mais tarde naquele ano, a T-Wood interveio em curto prazo no lugar de Fúria de Tommy, salvando o evento. O ex-campeão meio-médio do UFC perdeu por nocaute no 6º round.

Quanto à aparência de Jake com 8-1 (5 KOs) contra August – considerado o primeiro verdadeiro boxeador que enfrentou – Woodley ficou impressionado com o desempenho.

“Achei que ele fez um ótimo trabalho.”

“Eu literalmente disse: ‘Ei, cara, é melhor Andre abaixar a cabeça, porque ele vai levar um up, eu não conseguia nem dizer um uppercut. Acabei de tirar o UP e ele o mandou para a lua.”

Tyron também falou sobre a experiência de estar do lado perdedor contra Jake.

“Eu sei como é estar dos dois lados, pensando que ganhei a luta, e então dois juízes pensaram que foi para o outro lado, e também estar lá vencendo a luta a cada milissegundo da luta, e depois todos os de repente, você abaixa as mãos uma vez, ele tem energia suficiente para fazer o trabalho”, disse Woodley.