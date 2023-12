Tyron Woodley pede revanche de Jake Paul no MMA, acha ‘desrespeitoso’ não ser considerado adversário

Se Jake Paul realmente quer lutar no MMA, Tyron Woodley acredita que só há uma resposta óbvia para seu oponente e não é Nate Diaz.

Depois de enfrentar Paul duas vezes no ringue de boxe – uma delas em muito pouco tempo – o ex-campeão meio-médio do UFC acredita que Paul deveria retribuir o favor e enfrentá-lo no octógono. Paul assinou com o PFL com a esperança de fazer sua estreia no MMA em algum momento no final de 2024 ou início de 2025 e Woodley quer ter a chance de vingar suas derrotas passadas enquanto compete no esporte que o tornou famoso.

“Acho que se você vai lutar contra alguém no MMA, lute comigo no MMA”, disse Woodley ao TMZ. “Fui eu quem fez as contas com você. Fui eu quem teve milhões e milhões de visualizações na coletiva de imprensa. Fui eu que fui pentacampeão. Fui eu que aceitei a luta com duas semanas de antecedência.

“Eu era [filming] Cobra Kai por 14 horas seguidas. Treinei às 3 da manhã e guardei aquele cartão. Esse cartão não iria acontecer. As pessoas não estariam comprando presentes de Natal se eu não tivesse assumido a responsabilidade. Então falar em lutar com alguém no MMA fora de mim é desrespeito.”

Woodley disse anteriormente ao MMA Fighting que foi a parceira de negócios de Paul, Nakisa Bidarian, quem o procurou enquanto ele estava filmando a série da Netflix para abordá-lo sobre a substituição de Tommy Fury depois que ele não conseguiu um visto para viajar para os Estados Unidos.

Depois de perder por decisão dividida em seu primeiro encontro, Woodley estava ansioso por uma revanche, então aceitou o desafio mesmo que tivesse essencialmente uma semana para treinar antes do início da semana de luta.

No final, Paul nocauteou violentamente na revanche, mas Woodley adoraria a chance de voltar no MMA e acredita que isso faz muito mais sentido do que o confronto proposto com Diaz.

“Se você realmente quer provar que pode fazer isso no meu mundo, você luta contra o cara número 1 daquele mundo”, disse Woodley. “Nate nunca tocou em ouro, nunca esteve perto de ouro. Ou tem [Derek] Brunson e eu vimos outras pessoas latindo. Todo mundo quer entrar no movimento. Vocês meio que parecem groupies. Todo mundo quer lutar contra Jake. Lembre-se, eu nunca pedi para lutar com Jake. Eu estava ficando fora da mistura. Eu estava encurralando Ben Askren.

“Eles pediram para lutar comigo. Ben disse ‘você deveria pedir para lutar contra Tyron’. Eu nem estava focado nesse garoto. Eu nem estava pensando em lutar boxe com ele e então a luta veio até mim. Mesmo na segunda vez, eles vieram até mim e me pediram para substituí-lo porque Tommy [Fury] não conseguia lutar. Eu sou apenas o cara que se destacou e avançou de uma forma importante.”

Enquanto Paul se prepara para sua eventual estreia no MMA, o fundador do PFL, Donn Davis, chegou a oferecer um contrato multimilionário para Diaz aceitar a luta, embora nada tenha realmente dado certo. Woodley não entende por que ele nem é levado em consideração, especialmente quando considera sua história com Paul e os dois cards de sucesso que promoveram juntos no boxe.

“Em termos de MMA, o fato de não estarmos nem falando sobre eu lutar com ele, principalmente por ser filiado ao PFL, é meio desrespeitoso”, disse Woodley.

Por mais que Woodley adorasse lutar contra Paul novamente no MMA, ele ainda deu ao seu ex-oponente elogios sobre seu sucesso contínuo no boxe.

Woodley atuou como parte da equipe de transmissão do DAZN para a última vitória de Paul, onde ele desferiu um nocaute de cair o queixo no primeiro round sobre Andre August, elevando seu recorde geral para 8-1 como profissional.

“Achei que ele fez um ótimo trabalho”, disse Woodley sobre o desempenho de Paul. “Eu literalmente disse: ‘Ei, cara, é melhor o Andre abaixar a cabeça porque ele vai levar um up, eu não conseguia nem dizer um uppercut. Acabei de tirar o UP e ele o mandou para a lua.”