Udoka sobre sua expulsão após brigar com LeBron James: Os árbitros não gostaram do que ouviram

AAnthony Davis fez 27 pontos e 14 rebotes, e o Los Angeles Lakers venceu o Houston por 107 a 97 na noite de sábado, mantendo o Rockets sem vitórias fora de casa.

Austin Reaves somou 18 pontos saindo do banco e LeBron James fez 16 pontos e sete assistências.

Udoka sobre sua expulsão após brigar com LeBron James: Os árbitros não gostaram do que ouviramLAPRESSE

Fred VanVleet marcou 22 pontos e Alperen Sengun fez 21 pontos e 13 rebotes para o Rockets, que perdeu o terceiro consecutivo no geral enquanto caía para 0-8 fora de casa.

Treinador do Houston, Ime Udoka foi expulso faltando 8:35 para o fim do jogo depois de receber sua segunda técnica por brigar com James, que também conseguiu uma técnica.

“Tivemos uma conversa e eles não gostaram do que ouviram”, disse Udoka, referindo-se aos árbitros.