No primeiro episódio de UFC 296 IntegradoLeon Edwards se prepara para sua segunda defesa de título dos meio-médios com sua equipe em Las Vegas, Stephen Thompson faz o papel de motorista de ônibus para seus alunos de caratê na Carolina do Sul, o campeão peso mosca Alexandre Pantoja termina seu campo de treinamento na Flórida, Brandon Royval desabafa patinando no gelo , Paddy Pimblett conhece um fã, Colby Covington mostra seu Airbnb e muito mais.