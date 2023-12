No segundo episódio do UFC 296 Embedded, Brandon Royval corre pela casa de sua infância, Colby Covington arremessa algumas cestas com sua equipe, o campeão peso mosca do UFC Alexandre Pantoja treina no American Top Team, Stephen Thompson antecipa a vitória sobre Shavkat Rakhmonov significaria para sua carreira, Paddy Pimblett visita o Mob Museum em Las Vegas, o campeão meio-médio do UFC Leon Edwards assiste a um jogo dos Raiders e muito mais.