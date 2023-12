No quarto episódio do UFC 296 Embedded, Brandon Royval pousa em Las Vegas, o campeão meio-médio do UFC Leon Edwards e Shavkat Rakhmonov trabalham no UFC Performance Institute, Tony Ferguson fica intenso. Os caminhos de Paddy Pimblett e Bryce Mitchell se cruzam, Colby Covington desfruta de um jogo de hóquei dos Golden Knights e muito mais.