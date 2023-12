UFC 296: Leon Edwards x Colby Covington assistir festa ao vivo

O MMA Fighting tem uma festa de transmissão ao vivo para o evento UFC 296 de sábado, que acontece na T-Mobile Arena, em Las Vegas e serve como o último evento pay-per-view do UFC em 2023. A luta principal será pelo título dos meio-médios enquanto Leon Edwards se defende contra o retorno de Colby Covington.

Junte-se a Mike Heck, Conner Burks e outros convidados especiais do MMA Fighting para assistir ao UFC 296 enquanto o card principal acontece.

Na co-luta principal, Alexandre Pantoja coloca em jogo o recém-conquistado título peso mosca contra Brandon Royval em revanche.

O UFC 296 também apresenta uma disputa crucial no peso meio-médio entre o invicto Shavkat Rakhmonov contra o duas vezes desafiante ao título Stephen Thompson, junto com uma batalha polarizadora dos leves entre o ex-campeão interino Tony Ferguson e Paddy Pimblett.

O card principal do UFC 296 abre com luta no peso pena entre os desafiantes Josh Emmett e Bryce Mitchell.

Assista à festa do UFC 296 do MMA Fighting às 21h45 ET / 18h45 PT.