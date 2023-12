UFC divulga detalhes completos do novo programa antidoping que será lançado em 2024 após cortar relações com a USADA

Quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem iguais.

Essa é essencialmente a mensagem que o UFC enviou aos lutadores depois de divulgar todos os detalhes sobre o novo programa antidoping renovado, que será lançado em 31 de dezembro. Agência de Doping em uma separação feia.

Embora existam alguns pequenos detalhes que diferenciam o novo programa antidoping do UFC da versão antiga, a maioria dos principais pontos de discórdia permanecem exatamente os mesmos de antes.

Talvez a maior mudança para os combatentes sejam os agentes de testes que os procuram para coletar amostras. Sob o novo programa, o UFC contratou a Drug Free Sport International – a mesma agência que lida com amostras de testes de drogas para a NFL e a Liga Principal de Beisebol – para coletar amostras dos mais de 600 lutadores do elenco.

De acordo com o UFC, a Drug Free Sport International emprega mais de 5.000 funcionários de coleta em todo o mundo, o que ajudará “com maior cobertura global do que tinha no programa anterior”. Os atletas são submetidos a testes aleatórios e sem aviso prévio “365 dias por ano, 24 horas por dia, sete dias por semana”.

Assim que as amostras forem coletadas, o Laboratório de Medicina Esportiva e Testes de Pesquisa (SMRTL), com sede em Utah, cuidará dos testes. SMRTL é um laboratório credenciado pela Agência Mundial Antidoping (WADA) liderado pelo Dr. Daniel Eichner, um cientista antidoping de renome mundial, que também testemunhou em audiências anteriores envolvendo lutadores do UFC – incluindo um caso envolvendo o atual campeão dos pesos pesados ​​Jon Jones depois de lidar com uma série de questões após um teste de drogas reprovado no passado.

Se uma amostra testada pelo laboratório SMRTL der positivo e um lutador enfrentar uma possível punição como resultado, o Combat Sports Antidoping (CSAD) – uma entidade financiada pelo UFC – cuidará dessas sanções. O CSAD será chefiado pelo agente aposentado do FBI George Piro, que anteriormente ganhou fama como o principal agente responsável pelo interrogatório de Saddam Hussein antes de eventualmente liderar o escritório de campo do FBI em Miami.

Piro, um notável entusiasta do jiu-jitsu brasileiro que treina no American Top Team na Flórida, cuidará de todas as questões administrativas relacionadas ao novo programa antidoping do UFC. O UFC afirma que Piro e o CSAD terão a palavra final em relação ao programa antidoping “onde nenhuma gestão de resultados ou decisões de sanções serão tomadas pelo UFC”.

No que diz respeito às regras do programa, nada mudou muito com a nova política, incluindo regras sobre a entrada de lutadores no elenco do UFC ou atletas que saem da aposentadoria, o que exige seis meses de testes antes de poderem competir novamente. Essa regra ganhou destaque na separação entre o UFC e a USADA, depois que o ex-campeão de duas divisões Conor McGregor abandonou o programa antidoping enquanto se recuperava de uma perna quebrada sofrida em sua última partida em 2021.

McGregor finalmente reingressou no programa antidoping do UFC, mas a USADA afirmou que o relacionamento se tornou “insustentável” devido a declarações feitas que questionavam “a postura de princípio da USADA” de que ele precisava passar por seis meses de testes antes de lutar novamente. O UFC respondeu de forma enfática, afirmando que McGregor nunca hesitou em fazer os seis meses de testes exigidos e uma separação com a USADA já estava em andamento muito antes de a situação chegar ao auge.

Logo em seguida, o UFC anunciou detalhes sobre o novo programa antidoping que será lançado em 2024.

Como parte do novo programa, o UFC também confirmou que a lista de substâncias proibidas disponível para os lutadores ainda será a mesma sob a orientação da WADA. As únicas diferenças serão os exemplos listados abaixo, que detalham algumas substâncias e os níveis encontrados em um teste de drogas que não resultarão automaticamente na aplicação de punição.

Estas alterações “permitem ao programa diferenciar entre casos de utilização intencional de substâncias proibidas e casos decorrentes de exposição não intencional a contaminantes de baixo nível”. As substâncias e os níveis de teste permitidos estão listados abaixo:

• Clomifeno/clomifeno: 0,10 ng/mL2

• Metabólito de longo prazo (M3) da desidroclorometiltestosterona (DHMCT): 0,10 ng/mL

• Moduladores seletivos de receptores de andrógenos (SARMs): 0,10 ng/mL3

• GW-1516 (GW-501516): 0,10 ng/mL4

• Epitrebolona (metabólito da trembolona): 0,20 ng/mL

Existem algumas outras diferenças em relação aos SARMs/GW-1516, higenamina, infusões/injeções intravenosas (IV) e substâncias de abuso, mas novamente nada diferente da versão anterior do programa antidoping. A lista completa de substâncias proibidas e as regras relativas aos testes podem ser encontradas aqui.

De acordo com o programa antidoping do UFC, qualquer lutador com teste positivo – dentro ou abaixo dos limites estabelecidos – para as substâncias listadas será sinalizado como um achado atípico, mas não resultará imediatamente em sanções. Em última análise, o CSAD ainda cuidará das descobertas atípicas, bem como rastreará o histórico de testes dos lutadores do UFC.

O UFC também lançará uma nova plataforma de localização, que os lutadores deverão manter atualizados, para que os agentes de testes possam encontrá-los para coletar amostras. O UFC prometeu que o novo sistema é muito mais “amigável” do que a versão anterior administrada pela USADA.

“O objetivo do UFC para a Política Antidoping é ser o melhor, mais eficaz e mais progressivo programa antidoping em todos os esportes profissionais”, disse o diretor de negócios do UFC, Hunter Campbell, em um comunicado à imprensa. “O UFC está orgulhoso dos avanços que fizemos em nosso programa antidoping nos últimos oito anos e continuaremos a manter um programa de testes de drogas administrado de forma independente que garante que todos os atletas do UFC compitam em circunstâncias justas e iguais.

“Com esta nova iteração do programa, o UFC mais uma vez elevou o padrão de saúde e segurança nos esportes de combate.”