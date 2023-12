UFC Vegas 84 passa por inúmeras mudanças, incluindo Ketlen Vieira x Macy Chiasson retirada do card

O primeiro card do UFC em 2024 sofreu algumas mudanças importantes antes do evento de 13 de janeiro.

O UFC Vegas 84, que acontece no UFC APEX, em Las Vegas, terá como atração principal uma revanche dos meio-pesados, quando Magomed Ankalaev enfrentará Johnny Walker em uma luta de cinco rounds. Embora esse confronto ainda esteja em andamento, várias outras lutas foram alteradas ou canceladas antes do evento.

A contendor peso galo Ketlen Vieira foi afastada da luta contra Macy Chiasson por motivos não revelados e a luta já foi cancelada.

O mesmo vale para mais uma luta no peso galo, com Yana Santos desistindo da luta contra Norma Dumont e agora também eliminada do card.

Enquanto isso, Bassil Hafez terá que esperar para fazer sua segunda aparição no UFC depois de ter sido forçado a abandonar sua próxima luta em janeiro. Matthew Semelsberger substituirá Hafez e agora enfrenta Preston Parsons no card.

O veterano do Contender Series, Jean Silva, agora enfrentará Westin Wilson no card após Gabriel Santos ter sido retirado da escalação.

Por fim, Joshua Van retornará à ação contra Felipe Bunes após questões de visto impedirem Denys Bondar de viajar aos Estados Unidos.

Ainda há 11 lutas programadas para acontecer no dia 13 de janeiro, com o evento sendo transmitido ao vivo na ESPN + com as preliminares começando às 16h ET e o card principal marcado para começar às 19h ET com a ordem completa das lutas ainda a ser determinada.