UFSM abre inscrições para Vestibular 2024

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) é uma instituição de ensino superior pública que possui a sua sede principal na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

A instituição oferece uma grande quantidade de opções diferentes para os seus estudantes em termos de cursos de graduação e oportunidades. Dessa forma, não é de se surpreender que a universidade atraia milhares de vestibulares todos os anos.

Os estudantes interessados em estudar na UFSM devem ficar atentos: as inscrições para a próxima edição do Processo Seletivo Seriado (Vestibular) da instituição já estão abertas.

Dessa maneira, para que você consiga realizar a sua inscrição e participar do processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular 2024 da UFSM, incluindo datas, oferta de vagas e funcionamento das provas. Vamos conferir!

Vestibular UFSM 2024: inscrições já estão abertas

A UFSM publicou um anúncio oficial indicando o início do período de inscrições para a próxima edição do Processo Seletivo Seriado, o vestibular da instituição. As inscrições já estão abertas e poderão ser realizadas até o dia 22 de dezembro de 2023.

Os estudantes interessados poderão se inscrever somente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site da PROGRAD, a Pró-Reitoria de Graduação da UFSM.

Devemos mencionar que, ao contrário das edições passadas do processo seletivo da instituição, a UFSM irá receber também a inscrição de estudantes que estão cursando o segundo ano do ensino médio para o Vestibular 2024.



Ficou com alguma dúvida? Acesse o Manual do Vestibular 2024 e consulte mais informações sobre o processo seletivo da UFSM.

Vestibular UFSM 2024: taxa de inscrição e isenção

Os candidatos interessados em participar do Vestibular 2024 da UFSM deverão realizar o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 80,00. A taxa poderá ser paga até o dia 26 de dezembro.

Porém, a UFSM também ofereceu aos candidatos a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição. Puderam enviar a solicitação todos os estudantes que se encaixavam nos requisitos exigidos. O resultado preliminar dos pedidos de isenção foram divulgados no dia 06 de dezembro e os candidatos puderam enviar recursos até o dia 11 do mesmo mês.

Vestibular UFSM 2024: oferta de vagas

Por meio desta edição de seu vestibular, a UFSM irá oferecer 1.831 vagas para cursos de graduação. Os candidatos aprovados no processo seletivo irão ingressar no primeiro semestre de 2024.

As vagas oferecidas pela UFSM serão divididas da seguinte forma:

122 vagas para os cursos do campus de Cachoeira do Sul;



120 vagas para os cursos do campus de Frederico Westphalen;



127 vagas para os cursos do campus de Palmeira das Missões;



1.462 vagas para os cursos do campus de Sede de Santa Maria.



Além das vagas mencionadas, a UFSM também irá oferecer vagas para os candidatos medalhistas em competições de conhecimento que tenha concluído o ensino médio em escola da rede pública ou privada e candidato com idade igual ou superior a 60 anos que tenha concluído o ensino médio em escola da rede pública ou privada.

Por fim, podemos dizer que a UFSM irá usar as ações afirmativas (sistema de cotas) no Vestibular, reservando vagas para os candidatos que fizerem parte de determinadas categorias.

Vestibular UFSM 2024: funcionamento provas

As provas do Vestibular 2024 da UFSM serão aplicadas serão aplicadas de forma presencial nos dias 13 e 14 de janeiro de 2024.

Nesta edição do processo seletivo, as provas serão divididas em duas etapas:

13 de janeiro: período vespertino, das 13h30 às 16h30;

14 de janeiro: período matutino, das 8h às 12h, e período vespertino, das 13h30 às 16h30.

As provas serão compostas por 120 questões de múltipla escolha e também por uma proposta de redação.