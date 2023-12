ÚLTIMA CHANCE para apostar no concurso

Chegou o grande dia! Neste domingo (31), a Caixa Econômica Federal vai sortear R$ 570 milhões pela Mega da Virada. Este é o maior prêmio já oferecido pela loteria em toda sua história. É tanto dinheiro que muitas pessoas literalmente sonham acordadas, imaginando como seria receber essa premiação e como poderiam gastar essa fortuna.

Quem ainda quiser fazer uma fezinha no concurso especial precisa se apressar, porque faltam poucas horas para o encerramento das apostas. Aliás, os jogos para o concurso estão abertos desde o dia 13 de novembro, ou seja, há um mês e meio.

Como hoje (31) é o último dia para as apostas, muitas pessoas estão buscando alguma dica para escolher os números. Não importa qual seja a tática de jogo, muitas pessoas gostam de ver alguma recomendação para aumentar as chances de acerto, ainda mais porque o prêmio da Mega da Virada deve sair de qualquer jeito.

Prêmio da Mega da Virada não acumula?

Em primeiro lugar, vale ressaltar que o prêmio da Mega da Virada não acumula. Significa dizer que a premiação de R$ 570 milhões vai sair hoje, mesmo que não haja apostas que gabaritem todos os números sorteados.

Por exemplo, caso nenhuma aposta acerte as seis dezenas sorteadas, a Caixa divide o valor da Mega da Virada entre os apostadores que fizerem a quina. Caso ninguém consiga acertar cinco dezenas, o prêmio principal será dividido entre os que fizerem a quadra.

Nos concursos comuns da Mega-Sena, o prêmio principal geralmente acumula algumas vezes, mas a segunda faixa de premiação, referente aos jogos que acertam cinco das seis dezenas, nunca acumula. Em outras palavras, sempre há pessoas que acertam, pelo menos, cinco números.

No caso da Mega da Virada, que possui um volume de jogos muito superior ao dos concursos habituais, a chance de não ter apostas que acertem pelo menos cinco números é praticamente nula.

Inclusive, todos os concursos da Mega da Virada tiveram, pelo menos, dois jogadores vencedores, que acertaram todas as seis dezenas. A propósito, em 2018, o concurso especial teve 52 apostas vencedoras, ou seja, o prêmio principal deverá sair de qualquer forma no sorteio de hoje (31).



Como jogar na Mega da Virada?

Os interessados em tentar a sorte na Mega da Virada podem ir à alguma agência lotérica da Caixa para fazer suas apostas. No entanto, caso as pessoas prefiram jogar sem sair de casa, podem acessar o site da Caixa Econômica ou baixar o aplicativo de loterias para fazer suas apostas.

Quem quiser apostar pela internet, sem sair de casa, deve fazer um cadastro para preencher o número de algum cartão de crédito, com o qual realizará o pagamento do jogo feito.

As apostas podem ser feitas até as 17h do dia 31 de dezembro, no horário de Brasília. Nos concursos habituais, as pessoas podem jogar até as 19h, mas o concurso especial só recebe apostas até as 17h. Logo, todos devem ficar atentos para não perderem a chance de apostar.

Aposta mínima custa R$ 5,00

A aposta mínima da Mega da Virada custa R$ 5,00 e permite ao jogador escolher seis dezenas, entre os números 01 e 60. Esse é o jogo mais simples da loteria e dá uma chance de acerto em mais de 50 milhões.

Contudo, os jogadores podem escolher até 20 dezenas em um único bilhete. Nesse caso, a chance de acerto cresce significativamente, chegando a uma em 1.292. Entretanto, o valor do jogo também dispara, para R$ 193,8 mil.

Como receber o prêmio da Mega da Virada?

Os sorteios das Loterias Caixa acontecem em São Paulo. Os apostadores da Mega da Virada podem acompanhar a transmissão ao vivo pelas páginas da instituição no YouTube e no Facebook. Entretanto, cabe salientar que o sorteio do concurso especial também passará na TV aberta. Ainda há a possibilidade de conferir os resultados no site de loterias da Caixa Econômica.

De acordo com a Caixa Econômica, o apostador que faturar algum prêmio nos concursos das loterias pode receber os valores em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Contudo, caso o prêmio bruto da premiação supere o valor líquido de R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00), o pagamento acontecerá apenas nas agências da Caixa. O apostador deverá se apresentar portando comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Por sua vez, em caso de premiações com valores iguais ou acima de R$ 10.000,00, o pagamento ocorre após o prazo mínimo de dois dia úteis, contados a partir da data em que o ganhador se apresentou em qualquer agência da Caixa.