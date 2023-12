Último dia de inscrição do CONCURSO ALEPI para 201 vagas; Não deixe de se inscrever!

As vagas do concurso ALEPI são imediatas e formação de cadastro reserva

O concurso ALEPI – Assembleia Legislativa do Piauí- anuncia que as inscrições estão encerrando nesta quarta-feira, 06 de dezembro.

Último Dia: Encerramento das Inscrições para o Concurso ALEPI

Hoje, dia 6 de dezembro, marca o encerramento das inscrições para o aguardado concurso da Assembleia Legislativa do Piauí (ALEPI), que, após prorrogações, oferece um total de 201 vagas destinadas aos cargos de técnico e analista legislativos. Desse total, 67 são para contratação imediata, enquanto as restantes 134 configuram formação de cadastro reserva (CR).

Vagas Ofertadas no Concurso ALEPI

O concurso da Assembleia Legislativa do Piauí (ALEPI) disponibiliza um total de 201 vagas para os cargos de técnico e analista legislativos, distribuídas entre contratação imediata e formação de cadastro reserva (CR). Abaixo estão detalhadas as oportunidades oferecidas:

Cargos de Nível Médio e/ou Técnico:

Técnico Legislativo – Administrativo: 4 vagas + 8 CR

Técnico Legislativo – Design e Produção Audiovisual: 2 vagas + 4 CR

Técnico Legislativo – Técnico em Edificações: 1 vaga + 2 CR

Técnico Legislativo – Técnico Eletricista: 2 vagas + 4 CR

Técnico Legislativo – Fotojornalismo: 2 vagas + 4 CR

Técnico Legislativo – Operação de Som e Imagem: 1 vaga + 2 CR

Técnico Legislativo – Técnico em Segurança do Trabalho: 1 vaga + 2 CR



Salário Inicial para Cargos de Nível Médio e/ou Técnico: R$ 2.644,47

Cargos de Nível Superior:

Analista Legislativo – Administração Pública: 1 vaga + 2 CR

Analista Legislativo – Analista de Suporte em Rede – Infraestrutura: 2 vagas + 4 CR

Analista Legislativo – Arquitetura: 1 vaga + 2 CR

Analista Legislativo – Arquivista: 2 vagas + 4 CR

Analista Legislativo – Biblioteconomia: 1 vaga + 2 CR

Analista Legislativo – Ciência Política: 2 vagas + 4 CR

Analista Legislativo – Contabilidade: 11 vagas + 22 CR

Analista Legislativo – Controle Interno: 3 vagas + 6 CR

Analista Legislativo – Desenvolvimento e Implantação de Sistemas: 2 vagas + 4 CR

Analista Legislativo – Designer: 1 vaga + 2 CR

Analista Legislativo – Direito: 4 vagas + 8 CR

Analista Legislativo – Engenharia Civil: 1 vaga + 2 CR

Analista Legislativo – Engenharia Elétrica: 1 vaga + 2 CR

Analista Legislativo – Estatística: 2 vagas + 4 CR

Analista Legislativo – História: 1 vaga + 2 CR

Analista Legislativo – Tradutor e Intérprete de Libras: 1 vaga + 2 CR

Analista Legislativo – Jornalismo: 3 vagas + 6 CR

Analista Legislativo – Direito Previdenciário: 1 vaga + 2 CR

Analista Legislativo – Mídias Digitais: 1 vaga + 2 CR

Analista Legislativo – Pedagogia: 2 vagas + 4 CR

Analista Legislativo – Planejamento e Orçamento: 2 vagas + 4 CR

Analista Legislativo – Relações Públicas: 2 vagas + 4 CR

Analista Legislativo – Redação e Revisão de Texto: 5 vagas + 10 CR

Analista Legislativo – Técnica Legislativa: 2 vagas + 4 CR

Salário Inicial para Cargos de Nível Superior: R$ 4.068,45

Estas oportunidades abrangem uma variedade de áreas e habilidades, proporcionando aos candidatos a chance de contribuir significativamente para a Assembleia Legislativa do Piauí. Veja mais sobre o concurso ALEPI

Etapas do Concurso e Avaliações

O processo seletivo da ALEPI será composto por três etapas:

Prova Objetiva: Esta fase, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada para todos os cargos e conterá 60 questões de múltipla escolha, abrangendo áreas como língua portuguesa, raciocínio lógico, história, literatura e geografia do Piauí, além de conhecimentos específicos.

Prova Discursiva: Destinada aos candidatos de nível superior, esta etapa eliminatoria e classificatória consistirá em duas questões sobre temas constantes no conteúdo programático de conhecimentos específicos.

Prova de Títulos: Exclusiva para candidatos de nível superior, será de caráter classificatório, considerando certificados e diplomas de especialização, mestrado e doutorado.

Agenda das Provas do concurso ALEPI

As provas estão programadas para acontecer no município de Teresina/PI no dia 14 de janeiro de 2024. Os locais e horários serão comunicados oportunamente por meio do edital de convocação, a ser divulgado em momento oportuno. Este é o momento crucial para os candidatos mostrarem todo o preparo e conhecimento adquiridos, buscando a oportunidade de integrar a equipe da ALEPI e contribuir para a legislação e administração pública do Piauí.

Como se inscrever?

Os interessados deverão se inscrever no portal IDECAN (www.idecan.org.br), banca organizadora do processo de seleção, até esta quarta-feira, 06 de dezembro.

Como se preparar

Preparar-se para o concurso da Assembleia Legislativa do Piauí exige uma abordagem estratégica e eficiente. Aqui estão algumas dicas concisas para maximizar seus estudos:

Leitura Detalhada do Edital: Compreenda as disciplinas e requisitos específicos de cada cargo.

Cronograma Organizado: Elabore um cronograma equilibrado, destacando temas cruciais e distribuindo o tempo de estudo.

Material de Estudo Adequado: Utilize materiais atualizados e específicos para cada disciplina.

Simulados e Provas Anteriores: Realize simulados para se familiarizar com o formato da prova. Estude por meio de provas anteriores.

Enfoque nas Especificidades: Concentre-se nas disciplinas específicas do cargo desejado.

Preparação para Prova Discursiva e Títulos: Treine a escrita e organize seus certificados para a análise de títulos.

Revisões Periódicas: Estabeleça períodos regulares para revisão do conteúdo estudado.

Lembre-se que cada pessoa tem uma forma de estudar. Escolha aquelas dicas que mais combinem com o seu perfil.