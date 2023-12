ÚLTIMOS DIAS para se inscrever na MARINHA: mais de 400 VAGAS em TODOS os estados com salários até R$ 11 mil

Processo seletivo da Marinha oferta vagas com salários que podem chegar a mais de R$ 11 mil mensais em diversas áreas.

Ainda dá tempo de participar do processo seletivo da Marinha do Brasil. A seleção contempla todos os distritos navais brasileiros.

Os interessados tem até a próxima quinta-feira para realizar a inscrição no certame.

As vagas são destinadas ao Serviço Militar Temporário. Os interessados devem ter nível superior completo para o cargo de Oficial de 2ª Classe da Reserva da Marinha.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas para os nove distritos navais da Marinha do Brasil. Ao todo, são oferecidas 424 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de vagas por distrito e especialidade a seguir:

1º Distrito Naval – Sede da Marinha do Brasil. Composto pelos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais;



Você também pode gostar:

Odontologia – 1 vaga;

Odontologia – Cirurgia e Traumatologia – Buco Maxilo Facial – 2 vagas;

Odontologia – Endodontia – 4 vagas;

Odontologia – Prótese Dentária – 5 vagas;

Odontologia – Odontopediatria – 4 vagas;

Odontologia – para pacientes com necessidades Especiais – 1 vaga;

Farmácia – Análises Clínicas – 3 vagas;

Farmácia – Clínica – 2 vagas;

Farmácia – Oncológica – 2 vagas;

Farmácia – Imunologia Clínica – 1 vaga;

Farmácia – Microbiologia Clínica – 1 vaga;

Farmácia – Bioquímica – 1 vaga;

Farmácia – Hematologia Clínica – 1 vaga;

Farmácia – Farmacêutico Industrial – 1 vaga;

Farmácia – Gestão Farmacêutica – 1 vaga;

Farmácia – Validação Analítica – 1 vaga;

Farmácia – Desenvolvimento Farmacotécnico – 1 vaga;

Farmácia -Farmacoepidemiologia – 1 vaga;

Farmácia – Auditoria Farmacêutica – 1 vaga;

Farmácia – 1 vaga;

Enfermagem – 13 vagas;

Fisioterapia – 6 vagas;

Fonoaudiologia – 1 vaga;

Musicoterapia – 2 vagas;

Nutrição – 6 vagas;

Administração – 10 vagas;

Arquivologia – 1 vaga;

Biologia Ambiental – 1 vaga;

Biblioteconomia – 1 vaga;

Ciências Contábeis – 1 vaga;

Comunicação Social – 6 vagas;

Direito – 5 vagas;

Estatística – 1 vaga;

Geologia – 1 vaga;

Hotelaria – 1 vaga;

Informática – Desenvolvimento de Sistemas – 7 vagas;

Informática – Infraestrutura – 4 vagas;

Informática – Segurança das Informações Digitais – 3 vagas;

Museologia – 1 vaga;

Oceanografia – 3 vagas;

Psicologia – 2 vagas;

Serviço Social – 7 vagas;

Segurança de Tráfego Aquaviário (STA) – 4 vagas;

Vistoriador Naval Nível 1 – 1 vaga;

Teologia Católica – 2 vagas;

Magistério: Biologia – 2 vagas;

Educação Física – 2 vagas;

Física – 4 vagas;

Geografia – 1 vaga;

História – 1 vaga;

Inglês (Letras) – 1 vaga;

Matemática – 2 vagas;

Pedagogia – 4 vagas;

Português (Letras) – 3 vagas;

Engenharia Civil

Engenharia Mecânica – 9 vagas;

Engenharia de Produção – 2 vagas;

Engenharia Elétrica – 3 vagas;

Engenharia Eletrônica – 4 vagas;

Engenharia Naval – 1 vaga;

Engenharia de Sistemas de Computação – 2 vagas.

2º Distrito Naval – Bahia e Sergipe

Odontologia – Prótese – 4 vagas;

Odontologia – Periodontista – 1 vaga;

Odontologia – Implantodontista – 1 vaga;

Odontologia – Odontopediatria – 1 vaga;

Odontologia – Ortodontista – 1 vaga;

Enfermagem – Salvador/BA – 2 vagas;

Enfermagem – Aracaju/SE – 1 vaga;

Fisioterapia – Salvador/BA – 2 vagas;

Nutrição – Salvador/BA – 1 vaga;

Farmácia – Salvador/BA – 1 vaga;

Administração – Salvador/BA – 2 vagas;

Ciências Contábeis – Aracaju/SE – 1 vaga;

Comunicação Social – Salvador/BA – 1 vaga;

Informática – Salvador/BA – 1 vaga;

Psicologia – Salvador/BA – 1 vaga;

Magistério: Biologia – 1 vaga;

Geografia – 1 vaga;

História – 1 vaga;

Pedagogia – 1 vaga;

Engenharia Mecânica – 1 vaga;

Engenharia Civil – 1 vaga;

Segurança do Tráfego Aquaviário STA (1) – Porto Seguro – BA – 1 vaga;

Segurança do Tráfego Aquaviário STA (1) – Ilhéus-BA – 1 vaga;

Segurança do Tráfego Aquaviário STA (1) – Juazeiro – BA – 1 vaga.

3º Distrito Naval – Rio Grande do Norte

Cirurgião-dentista (Cirurgia Buco-Maxilo-Facial) – 1 vaga;

Cirurgião-dentista (Prótese Dentária) – 3 vagas;

Cirurgião-dentista (Periodontia) – 2 vagas;

Cirurgião-dentista (Ortodontia) – 1 vaga;

Cirurgião-dentista (Endodontia) – 1 vaga;

Cirurgião-dentista – 1 vaga;

Farmácia – 1 vaga;

Enfermagem – 2 vagas;

Administração – 1 vaga;

Serviço Social – 1 vaga;

Biblioteconomia – 1 vaga;

Direito – 2 vagas;

Ciências Contábeis – 1 vaga;

Comunicação Social – 1 vaga;

Teologia Católica – 1 vaga;

Segurança do Tráfego Aquaviário – 6 vagas;

Informática – 2 vagas;

Engenharia Metalúrgica – 1 vaga;

Engenharia Civil – 2 vagas;

Engenharia Telecomunicações – 1 vaga;

Engenharia Eletrônica – 1 vaga;

Pedagogia – 4 vagas;

Biologia – 2 vagas;

Português (Letras) – 1 vaga.

4º Distrito Naval – Pará

Médico (Infectologista) – 1 vaga;

Médico (Urologista) – 1 vaga;

Médico (Anestesista) – 1 vaga;

Cirurgião Dentista – Especialização Endodontia – 1 vaga;

Farmácia – Especialização Hospitalar – 1 vaga;

Farmácia – Especialização Citologia – 1 vaga;

Enfermagem – Especialização Terapia Intensiva – 1 vaga;

Nutrição – 1 vaga;

Administração – 1 vaga;

Ciências Contábeis – 1 vaga;

Direito – 2 vagas;

Psicologia – 1 vaga;

Segurança do Tráfego Aquaviário – Vistoriador Naval – 1 vaga;

Pedagogia – 1 vaga;

Engenharia Ambiental – 1 vaga;

5º Distrito Naval – Rio Grande do Sul

Administração – 3 vagas;

Direito – 1 vaga;

Informática – 1 vaga;

Meteorologia – 1 vaga;

Vistoriador Naval – 2 vagas;

Técnica-Magistério Educação Física – 1 vaga;

Técnica-Magistério Matemática – 1 vaga;

Técnica-Magistério Pedagogia – 3 vagas;

Engenharia Naval – 1 vaga;

Engenharia Elétrica – 1 vaga;

Cirurgia Geral – 1 vaga;

Clínica Médica – 1 vaga;

6º Distrito Naval – Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Odontologia – Especialização em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial – 1 vaga;

Farmácia – 2 vagas;

Enfermagem – 1 vaga;

Especialização em Direito Urbanístico e Ambiental – 1 vaga;

Vistoriador Naval – Nível 1 – 1 vaga;

Engenharia Civil – 1 vaga;

7º Distrito Naval – Tocantins, Goiás e Distrito Federal

Odontologia – Goiânia/GO – 1 vaga;

Farmacêutico – Brasília/DF – 1 vaga;

Enfermagem – Brasília/DF – 6 vagas;

Fisioterapia – Brasília/DF – 4 vagas;

Administração – 5 vagas;

Comunicação Social – 1 vaga;

Desenho Industrial – 1 vaga;

Direito – 1 vaga;

Informática – 2 vagas;

Ciências Contábeis – 1 vaga;

Magistério: Geografia – Brasília/DF – 1 vaga;

Matemática – Brasília/DF – 2 vagas;

Português (Letras) – Brasília/DF – 2 vagas;

Pedagogia – Brasília-DF – 1 vaga;

Pedagogia – Goiânia/GO – 1 vaga;

Engenharia Mecânica – 1 vaga;

Engenharia Civil – 2 vagas;

Médico – Radiologia- 3 vagas;

8º Distrito Naval – São Paulo e Paraná

Área apoio à saúde – 3 vagas;

Área técnica – 14 vagas;

Área técnica (magistério) – 5 vagas;

Área engenharia – 35 vagas;

9º Distrito Naval – Amazonas

Medicina – Ginecologia – 1 vaga;

Medicina – Pediatria – 1 vaga;

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos e, no máximo, 41 anos;

Possuir altura mínima de 1,54m e máxima de 2m;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Como se inscrever?

Os interessados em participar do processo seletivo da Marinha do Brasil têm até o dia 7 de dezembro de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do distrito naval na qual tem interesse na vaga.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 140,00.

Quais as etapas de seleção?

O processo seletivo para a Marinha do Brasil contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova de títulos de caráter classificatório.

de caráter classificatório. Inspeção de saúde de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Teste de aptidão física de ingresso de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 25 de fevereiro de 2024.

Os editais podem ser conferidos nos sites de cada um dos distritos da Marinha.