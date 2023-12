Um chef com estrela Michelin deixa o emprego depois de filmar um funcionário nu e amarrado a uma cadeira

HOs desafios surpreendentes e de iniciação ao iniciar um novo emprego têm as horas contadas por causa dos problemas psicológicos que podem causar.

Mesmo assim, há pessoas que ainda acham necessário continuar com uma tradição que pouco ou nada faz para ajudar quem recebe. na França, mas não em qualquer lugar.

O culpado tem 31 anos Aurélien Largeau, um de Chefs franceses com estrela Michelin. O chef trabalhou no luxo hotel Palais de Biarritz, mas um trote acabou lhe custando caro. No início de dezembro, o chef decidiu amarrar a uma cadeira um dos novos funcionários que iriam começar a trabalhar com ele nas cozinhas do hotel, nu.

O chef colocou-o nesta situação constrangedora diante dos colegas e, além disso, obrigou-o a segurar uma maçã com a boca e uma cenoura com as nádegas. Essa cena foi registrado pelo restante dos funcionários que estavam lá, e rapidamente enviaram todos os vídeos para as redes sociais para que o caso se tornasse viral.

E conseguiram, porque Largeau foi imediatamente despedido do emprego por submeter o jovem estagiário a uma situação tão embaraçosa.

A explicação do hotel

O chef formalmente nega essas acusações. De momento, foi despedido e a única justificação dada pelo Palais de Biarritz é que esta decisão foi tomada porque “a direcção do hotel tem conhecimento do preocupante incidente ocorrido nas instalações do hotel e do qual têm sido divulgadas imagens”.